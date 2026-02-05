La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

El secretario de la APSV, Carlos Torres, confirmó que ya se cargaron más de un millón de permisos vigentes para habilitar la licencia en la aplicación nacional

La licencia de conducir digital en la aplicación Mi Santa Fe ya tiene validez en la provincia

Luego del lanzamiento de una plataforma propia con la licencia de conducir digital como herramienta válida dentro de la provincia, Santa Fe empezó a incorporar los registros a la base de datos de Mi Argentina . Fuentes oficiales anticiparon este jueves que el carné estará disponible en cuestión de días.

La aplicación nacional permite exhibir el carné en el teléfono celular desde hace un largo tiempo, pero el acceso varía de acuerdo a la jurisdicción del centro emisor. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres , le confirmó a LT8 que el documento finalmente podrá verse por este medio, además de la versión que ya ofrece Mi Santa Fe.

"Ya tenemos más de un millón de licencias santafesinas cargadas", afirmó el funcionario en cuanto al procesamiento de los registros en Mi Argentina. Así aseveró que "en los próximos días van a estar disponibles, absolutamente".

Cómo usar la licencia de conducir digital en Santa Fe

El titular de la APSV indicó que actualmente existen alrededor de 1.400.000 permisos para conducir en la provincia. Es decir, algo más del 70 por ciento ya se incorporó a la base de datos de la aplicación nacional.

Torres participó este miércoles en una reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para completar un trámite pendiente desde hace varios años y que las personas habilitadas puedan usar el servicio digital en todo el país. Al respecto, comentó: "Informamos esto para que informen al resto de las provincias".

Mientras se completa el proceso de carga, Mi Santa Fe puede emplearse para exhibir el carné dentro del territorio provincial. Además cuenta con la opción de descargar el documento en formato PDF, algo que facilita el uso cuando el teléfono celular no tiene conexión a internet.

La aplicación nacional tiene una configuración distinta para acceder a la licencia de conducir digital. La validación se realiza mediante un código QR que dura 24 horas. Esto implica que la persona registrada debe ingresar al menos una vez por día para contar con un registro válido si pierde acceso a la red de datos móviles.

Cuáles son las infracciones de tránsito más frecuentes en Santa Fe

Por otra parte, Torres comentó que la falta de carné u otra documentación obligatoria está lejos de ser una de las faltas de tránsito más frecuentes. Según el relevamiento de los últimos operativos, "el primer lugar, por lejos", se lo lleva el incumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Fe.

El secretario provincial aseguró que el control a vehículos de tres años de antigüedad o más es uno de los trámites que menos se respeta entre los que se requieren para circular. "Es la falta que se lleva todos los laureles, genera ocho o diez veces más actas que el resto", manifestó.

El titular de la APSV opinó que el incumplimiento de la RTO se volvió más frecuente porque "hubo mucha confusión el año pasado con el intento de desregular" el trámite a nivel nacional. "Ahí hubo un amparo en Santa Fe y se frenó", aclaró en cuanto a la acción judicial de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) contra el decreto 196/2025.

Además de la ausencia de este certificado, los controles de verano en la provincia revelaron que la falta de seguro es la segunda infracción más frecuente. En tercer lugar aparece el mal uso de los cinturones de seguridad, un elemento que deben utilizar todos los pasajeros a bordo.