Alerta por "transferencia por error": la estafa que apela a la buena fe y busca una "mula"

El juez Penal Carlos Richeri advierte que la "transferencia por error" puede convertir en cómplice necesario de un delito con hasta seis años de prisión

El juez Penal Carlos Richeri , especialista en cibercrimen advierte en redes sociales que la modalidad de "transferencia por error" no siempre busca robar directamente al inacauto, sino convertir al usuario en cómplice necesario de un delito que puede costar hasta seis años de prisión.

El origen del dinero: los delincuentes primero estafan a una "víctima A" (por ejemplo, con una venta simulada).

La cuenta de la "víctima B" como puente: en lugar de recibir el dinero ellos, hacen que la "víctima A" transfiera la plata a la "víctima B".

El contacto: escriben diciendo que se equivocaron de alias o CBU y piden "por favor" que les devuelvan la plata, pero a otra cuenta (generalmente una cuenta virtual o de criptomonedas).

El delito: al transferir ese dinero, se está ayudando a "limpiar" el rastro del robo original. Legalmente, queda posicionado como un partícipe necesario en una cadena de estafa.

Qué hacer si se recibe dinero que no se esperaba

Para evitar problemas judiciales y protegerse, Richeri recomienda NO transferir de vuelta: no actuar por impulso ni por "buena fe".

Hacer una exposición policial: dejar constancia ante las autoridades de que se recibió ese dinero y que no se conoce el origen.

Si se encuentra un saldo extra y alguien reclama el monto, seguir estos pasos para protegerse:

No tocar el dinero, no gastarlo ni transferirlo a la cuenta que indique un desconocido.