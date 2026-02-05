Uno Santa Fe | Santa Fe | jóvenes

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes santafesinos se anotaron para terminar el secundario

El programa FinEs está destinado a personas mayores de 18 años que cursaron la escuela media pero no tienen el título porque adeudan materias

5 de febrero 2026 · 09:43hs
La inscripción al plan FinEs se inició esta semana y estará abierta hasta el próximo lunes.  

El lunes por la mañana abrió la inscripción al Plan FinEs 2026, destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe, que aún adeudan materias y que quieran terminar sus estudios. Al final del día, 2.885 personas habían completado el formulario digital para ingresar al programa, el primer paso para obtener el titulo secundario.

El Plan FinEs es una herramienta implementada por el Ministerio de Educación de la provincia que permite a los estudiantes rendir las materias que se adeuden del secundario, acompañados de docentes tutores. El programa abrió su inscripción el lunes y, en apenas 24 horas, se anotaron 2.885 personas.

Un número que, para Mariela Bosio, secretaria de nivel medio de la cartera educativa, da la pauta de "lo necesario que resulta esta estrategia". La propuesta esta abierta a personas mayores de 18 años, que terminaron el secundario hasta el año 2024. Y si bien la mayoría de los inscriptos son jóvenes, la oportunidad también convoca a personas de 60 o 70 años que no completaron la escolaridad media porque les quedaron materias sin rendir.

Las tutorías presenciales del plan se desarrollan en 16 sedes en todos los departamentos de la provincia, desde el 9 de febrero hasta el 31 de marzo de 2026. En Rosario las sedes del programa son las Escuelas de Enseñanza Media para Adultos Nº 1260 (de Tucumán 3445) y N° 1255 (Entre Ríos 143).

Bosio aclara que las tutorías son gratuitas, que las materias se rinden en las mismas escuelas donde se desarrollan las actividades de tutoría y que los título son oficiales y corresponden a los establecimientos donde se cursó la escuela media, sean públicos o privados. La inscripción al programa está abierta hasta el próximo lunes 9 en la página web del Ministerio de Educación provincial.

Los nuevos graduados

El año pasado hubo dos grupos que cursaron las tutorías que se desarrollaron en marzo y en septiembre. Entre ambas instancias se anotaron 4.200 estudiantes de los cuales 1.129 obtuvieron sus títulos del nivel medio.

"Terminar el secundario es sumamente importante como desafío personal y familiar. Hay muchas cosas en juego en la educación secundaria, la posibilidad de seguir un trayecto de vida, para dar continuidad al cursado de otras carreras, una especialización, lograr un asenso en el empleo o mejores condiciones para desarrollar un emprendimiento", considera Bosio.

En eso radica, considera, la importancia de estas propuestas. "La escuela tiene que estar cerca de los jóvenes, todas las escuelas de la provincia cuentan con esta información para acompañar a sus alumnos a que completen sus estudios y pueden orientarlos en como encontrar el camino para completar sus trayectorias", señala.

Un eslabón frágil

En diciembre próximo, la Ley de Educación Nacional (N° 26.206) cumplirá 20 años. Entre otras cosas, la norma establece la obligatoriedad de la escuela secundaria para todo el país. Y aunque el cursado de la escuela media se ha extendido a amplios sectores de la población, el secundario sigue siendo el eslabón más frágil del sistema educativo.

Un informe de la ONG Argentinos por la Educación realizado hace seis años, mostró cómo si bien entre 2007 y 2016 había crecido un 30,5 % la cantidad de estudiantes que llegan al último año del nivel medio en todo el país, una cuarta parte de ese universo de alumnos no lograba recibirse.

De acuerdo a un relevamiento más reciente realizado por el Ministerio de Educación provincial hace dos años, entre 2014 y 2024 hubo 56 mil personas que habían cursado el secundario y no tenían su título. "Por eso este año establecimos 16 sedes para el desarrollo del FinEs, pero además contamos con otros programas como el Quedate, que impulsan la finalización del nivel medio", explica Bosio.

Las historias de los estudiantes que participan de esos programas, asegura, son valiosísimas. "Hay personas de 60 años que pueden acceder a su título, aunque quizás las escuelas donde terminaron el secundario ya no existen más y hay jóvenes que rinden las materias que les faltan y empiezan a estudiar una carrera", señala la funcionaria para demostrar el valor que tienen las segundas oportunidades.

