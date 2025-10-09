Se postergó el partido entre Boca y Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras el fallecimiento del entrenador xeneize, la Liga Profesional informó que el duelo pactado para este sábado será reprogramado.

La Liga Profesional decidió posponer el duelo entre Boca y Barracas Central , sin fecha confirmada, por la duodécima jornada del Torneo Clausura debido al fallecimiento de este miércoles de Miguel ángel Russo, entrenador xeneize, mientras se encontraba internado en su domicilio.

Dicha medida viene acompañada de un comunicado del Guapo, a través de un comunicado firmado por su presidente Matías Fabian Tapia ofreció postergar el partido. En el escrito, el club expuso que “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.

El comunicado de la Liga Profesional por la suspensión del partido

En tanto, la Liga decidió anunciar la decisión con un nuevo comunicado en redes sociales en el que afirma que “debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)”.

De esta manera, tanto el cuadro azul y oro como Barracas Central deberán aguardar para conocer cuando se llevará a cabo el prometedor encuentro que reúne a dos de los lideres de la Zona A, que tiene la punta compartida por cuatro equipos con 17 puntos.

A su vez, una de las primeras manifestaciones públicas de la conmoción que generó la noticia tuvo lugar en pleno partido de la Reserva, que debió ser suspendido este miércoles por la tarde cuando se confirmó el deceso del entrenador.

El equipo dirigido por Mariano Herrón se enfrentaba a Belgrano en condición de local. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que, a los 37 minutos del primer tiempo y con el marcador 2-1 a favor del equipo cordobés, la trágica noticia llegó a las autoridades del encuentro.