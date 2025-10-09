Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Se postergó el partido entre Boca y Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras el fallecimiento del entrenador xeneize, la Liga Profesional informó que el duelo pactado para este sábado será reprogramado.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2025 · 06:53hs
Se postergó el partido entre Boca y Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

La Liga Profesional decidió posponer el duelo entre Boca y Barracas Central, sin fecha confirmada, por la duodécima jornada del Torneo Clausura debido al fallecimiento de este miércoles de Miguel ángel Russo, entrenador xeneize, mientras se encontraba internado en su domicilio.

Dicha medida viene acompañada de un comunicado del Guapo, a través de un comunicado firmado por su presidente Matías Fabian Tapia ofreció postergar el partido. En el escrito, el club expuso que “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.

El comunicado de la Liga Profesional por la suspensión del partido

En tanto, la Liga decidió anunciar la decisión con un nuevo comunicado en redes sociales en el que afirma que “debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)”.

De esta manera, tanto el cuadro azul y oro como Barracas Central deberán aguardar para conocer cuando se llevará a cabo el prometedor encuentro que reúne a dos de los lideres de la Zona A, que tiene la punta compartida por cuatro equipos con 17 puntos.

A su vez, una de las primeras manifestaciones públicas de la conmoción que generó la noticia tuvo lugar en pleno partido de la Reserva, que debió ser suspendido este miércoles por la tarde cuando se confirmó el deceso del entrenador.

El equipo dirigido por Mariano Herrón se enfrentaba a Belgrano en condición de local. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que, a los 37 minutos del primer tiempo y con el marcador 2-1 a favor del equipo cordobés, la trágica noticia llegó a las autoridades del encuentro.

Boca Barracas Central Russo
Noticias relacionadas
gran triunfo de instituto en su primer partido en casa en la liga nacional

Gran triunfo de Instituto en su primer partido en casa en la Liga Nacional

el sentido mensaje de colon en apoyo a miguel angel russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

a 30 anos de segurola y habana: el dia que colon fue testigo del regreso de maradona

A 30 años de "Segurola y Habana": el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

comunicado oficial de boca sobre la salud de miguel angel russo

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos