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Allanamientos en barrio San Lorenzo: secuestran $50.000.000, armas y droga en un operativo con más de 200 policías

La investigación apunta a homicidios, amenazas y actividades de microtráfico registradas en las últimas semanas en uno de los barrios más afectados por la violencia en la ciudad de Santa Fe

18 de junio 2026 · 10:33hs
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Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo, en la capital provincial, en el marco de una investigación vinculada a hechos de violencia, amenazas y actividades relacionadas con el microtráfico de drogas.

Se trata de la segunda intervención de gran magnitud impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el objetivo de recuperar el control territorial en una de las zonas más conflictivas de la ciudad.

Los procedimientos fueron supervisados por el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli; la fiscal del MPA, Laura Urquiza; y la directora de la Policía de Investigaciones (PDI), Eva Cainelli, quienes brindaron detalles en una conferencia de prensa tras finalizar los operativos.

Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Cuatro detenidos y un importante secuestro de dinero, armas y droga

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas, dos de ellas pertenecientes a una familia con antecedentes delictivos en el barrio, y quedaron a disposición de la Justicia.

Además, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar armas de fuego, municiones, estupefacientes, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, que ronda los 50 millones de pesos, además de moneda extranjera.

Galfrascoli destacó el éxito del procedimiento y aseguró que las intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para enfrentar los episodios de violencia que afectan a la zona.

"Los allanamientos se realizaron con éxito desde el punto de vista operativo y son parte de una intervención permanente para abordar la problemática de la violencia en el barrio", sostuvo el funcionario.

Se realizaron más de 20 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Se realizaron más de 20 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Las investigaciones apuntan a hechos de extrema violencia

Por su parte, la fiscal Laura Urquiza explicó que las causas judiciales se centran en una serie de hechos de extrema violencia registrados en los últimos meses y que se intensificaron recientemente.

Entre los episodios investigados figuran dos homicidios, una tentativa de homicidio contra un policía que realizaba tareas preventivas, amenazas calificadas y múltiples ataques armados ocurridos en distintos sectores de barrio San Lorenzo.

En tanto, la directora de la PDI, Eva Cainelli, destacó la magnitud del despliegue policial. "Participaron más de 50 móviles y más de 200 efectivos entre personal de la PDI, grupos tácticos de distintas unidades regionales y la Sección Canes especializada en la detección de armas y estupefacientes", señaló.

Una estrategia sostenida contra el narcomenudeo en Santa Fe

Los procedimientos realizados este jueves se suman a una primera serie de allanamientos ejecutados días atrás en el mismo barrio, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En aquella oportunidad, la Policía de Investigaciones secuestró cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales, cámaras de vigilancia y otros elementos de interés para la investigación.

Como resultado de esos operativos fueron detenidos tres hombres de 52, 44 y 34 años, además de una mujer de 32 años, quienes quedaron imputados en la causa.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe remarcaron que la continuidad de estos procedimientos responde a una política sostenida orientada a combatir el microtráfico, desarticular organizaciones criminales y reducir la violencia en los barrios, mediante investigaciones complejas, presencia territorial y un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.

• LEER MÁS: Megaoperativo en barrio San Lorenzo: la Policía secuestró armas, drogas y detuvo a varias personas

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