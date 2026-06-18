Cómo serán los festejos por el Día de la Bandera en avenida Facundo Zuviría

Habrá promesa a la bandera de alumnos de cuarto grado, desfile cívico-militar, feria de emprendedores, patio gastronómico y un festival folclórico solidario con artistas locales. Las actividades comenzarán a las 10 y se extenderán durante toda la jornada

Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una multitudinaria jornada de celebración por el 20 de Junio, Día de la Bandera , con un festival que tendrá como epicentro la avenida Facundo Zuviría y que reunirá propuestas culturales, gastronómicas, comerciales y solidarias para toda la familia.

La iniciativa, organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Santa Fe , la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la avenida Facundo Zuviría (Acipa) y el Gobierno provincial , se desarrollará este viernes desde las 10 de la mañana sobre la tradicional arteria, desde Estanislao Zeballos hasta Ángel Cassanello .

Entre las actividades destacadas se encuentra la promesa a la bandera que realizarán alumnos de cuarto grado de diferentes establecimientos educativos de la ciudad, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Además, el público podrá disfrutar de un desfile cívico-militar, una exhibición de autos y motos antiguas, una feria de emprendedores, un patio gastronómico y un Festival Folclórico Solidario que se extenderá durante la tarde.

Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe gentileza

Un festival con identidad argentina y espíritu solidario

Durante la presentación oficial, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de recuperar los espacios públicos para celebrar las fechas patrias y fortalecer el sentido de pertenencia.

"Cada fecha patria nos invita a reflexionar y a festejar en familia, como pueblo santafesino. La bandera es un símbolo que nos une y nos acerca más allá de las diferencias", sostuvo el mandatario.

El Festival Folclórico Solidario contará con la participación de la Compañía Argentina de Danzas, Luz de Luna, Maimara Sumaj, César Des, Nico Barrios, el Centro Laziale Danzas Italianas, la Compañía Folklórica Yapeyú, Mimo Viruta Robles y otros artistas invitados.

Además, durante la jornada se recibirán donaciones destinadas a la Fundación Mateo Esquivo, el Hogar Hermanas de la Providencia y el Santuario Nuestra Señora del Tránsito.

Un impulso para el comercio y el turismo regional

La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, explicó que la actividad forma parte del programa "Avenidas de Fiesta", una iniciativa que busca fortalecer los centros comerciales a cielo abierto, promover el comercio local y potenciar la llegada de visitantes de distintas localidades cercanas.

Según destacó la funcionaria, el evento viene creciendo año tras año y ya se consolidó como un atractivo turístico regional que convoca a miles de personas para disfrutar de una jornada de compras, gastronomía y entretenimiento.

Cortes de tránsito y recomendaciones para los vecinos

Debido a la magnitud de la convocatoria, avenida Facundo Zuviría permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante gran parte de la jornada para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desde el municipio recomendaron a los vecinos consultar los canales oficiales para conocer los horarios de los cortes, los desvíos previstos y la ubicación de los distintos espacios que integrarán la celebración.

La avenida más iluminada de Santa Fe

En el marco de la quinta edición del evento, el presidente de Acipa, Jorge Wulfsohn, convocó a los santafesinos a embanderar sus hogares y sumarse a la celebración vistiendo la ciudad de celeste y blanco.

Además, anunció una importante puesta en valor del corredor comercial, que incluirá la colocación de 300 banderas y la inauguración de una nueva iluminación ornamental con guirnaldas a lo largo de 18 cuadras, una intervención que convertirá a Facundo Zuviría en la avenida más iluminada de Santa Fe.

De esta manera, la ciudad se prepara para vivir una nueva edición de una de las celebraciones patrias más convocantes, con una propuesta que combinará tradición, cultura, gastronomía, solidaridad y promoción del comercio local.

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