Uno Santa Fe | Santa Fe | Av. Facundo Zuviría

Cómo serán los festejos por el Día de la Bandera en avenida Facundo Zuviría

Habrá promesa a la bandera de alumnos de cuarto grado, desfile cívico-militar, feria de emprendedores, patio gastronómico y un festival folclórico solidario con artistas locales. Las actividades comenzarán a las 10 y se extenderán durante toda la jornada

18 de junio 2026 · 10:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una multitudinaria jornada de celebración por el 20 de Junio, Día de la Bandera, con un festival que tendrá como epicentro la avenida Facundo Zuviría y que reunirá propuestas culturales, gastronómicas, comerciales y solidarias para toda la familia.

La iniciativa, organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Santa Fe, la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la avenida Facundo Zuviría (Acipa) y el Gobierno provincial, se desarrollará este viernes desde las 10 de la mañana sobre la tradicional arteria, desde Estanislao Zeballos hasta Ángel Cassanello.

Entre las actividades destacadas se encuentra la promesa a la bandera que realizarán alumnos de cuarto grado de diferentes establecimientos educativos de la ciudad, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Además, el público podrá disfrutar de un desfile cívico-militar, una exhibición de autos y motos antiguas, una feria de emprendedores, un patio gastronómico y un Festival Folclórico Solidario que se extenderá durante la tarde.

Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe

Los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Santa Fe

Un festival con identidad argentina y espíritu solidario

Durante la presentación oficial, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de recuperar los espacios públicos para celebrar las fechas patrias y fortalecer el sentido de pertenencia.

"Cada fecha patria nos invita a reflexionar y a festejar en familia, como pueblo santafesino. La bandera es un símbolo que nos une y nos acerca más allá de las diferencias", sostuvo el mandatario.

El Festival Folclórico Solidario contará con la participación de la Compañía Argentina de Danzas, Luz de Luna, Maimara Sumaj, César Des, Nico Barrios, el Centro Laziale Danzas Italianas, la Compañía Folklórica Yapeyú, Mimo Viruta Robles y otros artistas invitados.

Además, durante la jornada se recibirán donaciones destinadas a la Fundación Mateo Esquivo, el Hogar Hermanas de la Providencia y el Santuario Nuestra Señora del Tránsito.

Un impulso para el comercio y el turismo regional

La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, explicó que la actividad forma parte del programa "Avenidas de Fiesta", una iniciativa que busca fortalecer los centros comerciales a cielo abierto, promover el comercio local y potenciar la llegada de visitantes de distintas localidades cercanas.

Según destacó la funcionaria, el evento viene creciendo año tras año y ya se consolidó como un atractivo turístico regional que convoca a miles de personas para disfrutar de una jornada de compras, gastronomía y entretenimiento.

Cortes de tránsito y recomendaciones para los vecinos

Debido a la magnitud de la convocatoria, avenida Facundo Zuviría permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante gran parte de la jornada para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desde el municipio recomendaron a los vecinos consultar los canales oficiales para conocer los horarios de los cortes, los desvíos previstos y la ubicación de los distintos espacios que integrarán la celebración.

La avenida más iluminada de Santa Fe

En el marco de la quinta edición del evento, el presidente de Acipa, Jorge Wulfsohn, convocó a los santafesinos a embanderar sus hogares y sumarse a la celebración vistiendo la ciudad de celeste y blanco.

Además, anunció una importante puesta en valor del corredor comercial, que incluirá la colocación de 300 banderas y la inauguración de una nueva iluminación ornamental con guirnaldas a lo largo de 18 cuadras, una intervención que convertirá a Facundo Zuviría en la avenida más iluminada de Santa Fe.

De esta manera, la ciudad se prepara para vivir una nueva edición de una de las celebraciones patrias más convocantes, con una propuesta que combinará tradición, cultura, gastronomía, solidaridad y promoción del comercio local.

• LEER MÁS: Victoria Villarruel dijo que participará del Día de la Bandera a pesar de que Milei no la invitó

Av. Facundo Zuviría Santa Fe festejos Día de la Bandera
Noticias relacionadas
Más de 200 efectivos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante durante la madrugada de este jueves 22 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo

Allanamientos en barrio San Lorenzo: secuestraron $50.000.000, armas y droga en un operativo con más de 200 policías

colectivos de santa fe: uta declaro el estado de alerta y anticipo posibles acciones gremiales

Colectivos de Santa Fe: UTA declaró el estado de alerta y anticipó posibles acciones gremiales

el tiempo en santa fe: alerta por tormentas este jueves y descenso de temperatura hacia el fin de semana

El tiempo en Santa Fe: alerta por tormentas este jueves y descenso de temperatura hacia el fin de semana

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Último Momento
El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Ovación
Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB