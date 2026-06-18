Alerta de loterías nacionales contra Mercado Pago por el prode del Mundial que usan 2,3 millones de personas

La Asociación de Loterías cargó contra Mercado Pago por su prode digital del Mundial: el foco en los torneos de amigos y las apuestas

Grave acusación contra Mercado Pago por el prode del Mundial que usan 2,3 millones de personas

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (Alea) intimó a Mercado Pago por su prode digital del Mundial . La cámara que nuclea a los organismos estatales del juego acusó a la fintech de operar un sistema de captación de apuestas sin autorización legal .

El cuestionamiento apunta directamente al Fixture 2026 . Se trata de la herramienta que la billetera de Marcos Galperín lanzó en junio para que usuarios pronostiquen resultados de partidos de la Copa del Mundo . Según la propia empresa, más de 2,3 millones de usuarios lo utilizan y ya cargaron más de 60 millones de resultados dentro de la app de Mercado Pago.

Alea envió una nota formal a la compañía. Allí advierte que los "torneos de amigos" presentan características que podrían encuadrarse en el artículo 301 bis del Código Penal. Ese artículo tipifica la captación de juegos de azar sin habilitación como delito federal.

La acusación no es menor: el artículo 301 bis sanciona con prisión de tres a seis años a quien explote, administre, opere u organice cualquier modalidad de juegos de azar sin autorización legal, ya sea en locales físicos o plataformas virtuales.

Según fuentes del sector, la cámara espera una respuesta de Mercado Pago. La intimación llega en un momento clave. El Congreso debate proyectos para combatir apuestas ilegales y prevenir ludopatía. La Justicia porteña bloqueó en marzo plataformas como Polymarket tras denuncias de Lotería de la Ciudad.

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Qué es el Fixture 2026 y cómo funciona el prode del Mundial de Mercado Pago

El Fixture 2026 recrea el tradicional prode que desapareció en 2018 con el cierre de Lotería Nacional. La dinámica es simple: usuarios cargan pronósticos de partidos del Mundial y acumulan puntos según acierten resultados.

La app reparte premios millonarios. Cada día entrega 2.000 órdenes de compra para usar en Mercado Pago y Mercado Libre. Los usuarios con mejor desempeño compiten diariamente por $20 M adicionales respondiendo trivias.

Al cierre del torneo, los tres primeros del ranking participarán por premios en dólares. El ganador se llevará USD 50.000. El segundo, USD 20.000. El tercero, USD 10.000.

Los números impresionan. Ya se sumaron 2,3 millones de argentinos que cargaron 60 millones de pronósticos. El 90% de ellos cree que la Selección ganará los tres partidos de la fase de grupos.

Para el debut ante Argelia, 40% pronosticó un 2-0. Para Austria, 30% previó el mismo marcador. Para Jordania, la mayoría apostó por un 3-0 local.

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Los torneos privados que generaron la alerta

El conflicto se agudiza con los "torneos de amigos". Esta función permite crear grupos privados de hasta 50 personas para competir entre sí. Hay dos modalidades disponibles.

La primera es "amistosa", donde se juega "por el honor" según destaca la propia app. La segunda es "por los porotos", donde cada participante puede poner hasta $70.000.

En esta última modalidad, el premio puede trepar a $3.500.000 si los 50 integrantes aportan el tope. La distribución es clara: el ganador se lleva 70% del pozo. El segundo obtiene 20%. El tercero, el 10% restante.

Precisamente esta mecánica de torneos privados con dinero de los usuarios es lo que generó la alerta en Alea, que considera que Mercado Pago está operando como intermediario de apuestas sin contar con las licencias correspondientes.

Por qué el sector legal de juegos cuestiona a Mercado Pago

El malestar en las loterías estatales tiene raíces profundas. Mercado Pago es actualmente su principal proveedor financiero. Es el medio de pago más usado por participantes de plataformas legales de juego.

Pero el lanzamiento del Fixture 2026 cayó en el peor momento. Las plataformas legales buscan diferenciarse de las ilegales mediante regulación estricta. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) avanza en el bloqueo de operadores sin licencia.

En marzo, la FEJA bloqueó Polymarket tras denuncia de Lotería porteña. Ese precedente marcó un antes y después. Las autoridades endurecieron controles sobre cualquier plataforma que opere sin aval jurisdiccional.

El artículo 301 bis fue incorporado por la Ley 27.346. Ya no se trata de una simple falta administrativa. Explotación de juegos de azar sin licencia pasó a ser delito federal o provincial según el caso. Las penas pueden ser de cumplimiento efectivo o en suspenso según antecedentes.

Para Alea, la situación genera una competencia desleal. Mientras operadores legales pagan licencias, tributan impuestos y cumplen controles estrictos, plataformas sin habilitación captan usuarios sin esas cargas.

La defensa de Mercado Pago ante la intimación

Mercado Pago rechaza las acusaciones. Asegura que el Fixture 2026 "no recauda ni redistribuye dinero de los usuarios en ninguna instancia". Insiste en que es una experiencia gratuita para mayores de 18 años.

La compañía argumenta que los participantes completan pronósticos, acumulan puntos y compiten por premios que se obtienen respondiendo trivias de conocimiento general, donde el resultado depende exclusivamente de la habilidad del participante.

Sobre los torneos de amigos, la fintech aclara que no existe obligación de transferir dinero. Cada jugador decide libremente si aporta o no. Mercado Pago no intercede en esas transferencias ni maneja ese dinero, según su postura oficial.

La empresa tampoco es patrocinador oficial de la FIFA. No cuenta con aval formal del organismo que rige el fútbol mundial. Aún así, definió el producto como "una forma adicional de vivir el torneo".

Respecto a menores de edad, Mercado Pago señala que quienes tienen cuentas de ahorro no acceden al Fixture 2026. La herramienta requiere verificación de mayoría de edad para participar.

La adopción del producto superó expectativas internas. Mercado Pago opera el Fixture 2026 no solo en Argentina, sino también en Brasil, México y Uruguay. Los millones de usuarios que ya se sumaron validan la apuesta de la compañía por este formato.