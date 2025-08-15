Arrancó la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

En el predio Nery Pumpido, El Quillá venció a La Perla del Oeste, en el arranque de la penúltima fecha del Torneo de Primera A de Liga Santafesina.

15 de agosto 2025 · 08:27hs
Náutico El Quillá festejó ante La Perla del Oeste en el predio Nery Pumpido.

Fue otra noche de acción en los campeonatos de Liga Santafesina de Fútbol. En el certamen principal se registró el triunfo de El Quillá sobre La Perla del Oeste, mientras que en la continuidad, en la noche del viernes, en el barrio de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a Ciclón Norte de Cayastá. En el ascenso, se concretó la victoria de Nuevo Horizonte sobre Los Piratitas en el comienzo del último capítulo del Griselda Weimer.

Adelantos en los campeonatos de Liga Santafesina

Este jueves por la noche dio comienzo la fecha 20 del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina con la victoria de Club Náutico El Quillá sobre La Perla del Oeste por 2 a 0 con el arbitraje de Iván Fernández. La escuadra conducida por Patita Mazzoni consiguió un resultado positivo en una noche que fue complicada y no solamente por el frío. En la primera etapa, el local tuvo dos expulsados, primero fue Leandro Puig y luego Santiago Ingino, y se podía esperar lo peor. Pero a pesar de ello, logaron quedarse con los tres puntos ante un rival duro, que siempre es complicado y que busca terminar lo más arriba posible en el campeonato.

Los goles para el elenco del Parque Belgrano llegaron en el segundo tiempo, primero llegó por intermedio del artillero Joaquín Felizia desde el punto del penal, quien de este modo es nuevamente el goleador del torneo con 15 conquistas, y el segundo, ya en tiempo adicional, lo consiguió Ignacio Presser. En la última fecha, La Perla del Oeste recibirá a Newell´s de barrio Roma, y Náutico El Quillá visitará a Independiente de Santo Tomé, en el estadio Mauricio Martínez.

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente forma: Colón de San Justo y Sanjustino 42; Sportivo Guadalupe 41, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 36, Universidad 29, Ateneo Inmaculada 28, Nacional y Colón de Santa Fe 27, Cosmos FC e Independiente 24; Academia Cabrera, La Salle Jobson y Nobleza 23; Ciclón Racing, y Ciclón Norte de Cayastá 22, Gimnasia y Esgrima 21, La Perla del Oeste y Juventud Unida 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

En la presente jornada de viernes 15 de agosto, en la continuidad de la penúltima fecha, en el campo de deportes 8 de Enero del barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a Ciclón Norte de Cayastá a partir de las 20 con el arbitraje de Rubén Fernández. El grueso de la programación se completará el sábado 15 con tres duelos que se las traen. En el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo (uno de los punteros) recibirá a Nobleza de Recreo, y Sanjustino, el otro líder, visitará a la Academia Andrés Cabrera en el predio de la Fiat en Sauce Viejo. Por su parte, el escolta, Sportivo Guadalupe, de gran campaña, recibirá a Nacional, y Unión, que es el otro que quiere dar pelea, visitará a Pucará en barrio Transporte.

Nuevo Horizonte ganó en el ascenso liguista

En relación al Torneo Apertura Griselda Weimer, en otro adelanto de la fecha 19, en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte cerró una muy buena campaña, al conseguir derrotar por 4 a 2 a Los Piratitas de Santo Tomé bajo el arbitraje de Matías Pereyra. En reserva, el elenco del norte de la ciudad de Santa Fe goleó a los santotomecinos por 5 a 0 y se consagró campeón. Recordemos que en el otro adelanto, jugado el miércoles por la noche, El Pozo goleó a Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines por 6 a 1. Este sábado, se definirá el campeón, en el cual, Las Flores, el actual puntero, visitará a Deportivo Agua en el predio Nery Pumpido. Los escoltas lo hará de visitante. Deportivo Santa Rosa se presentará en el distrito costero frente a Defensores de Alto Verde, y Santa Fe FC lo hará en barrio Los Troncos ante Los Canarios.

Nuevo Horizonte.jpg
En la última fecha del ascenso, Nuevo Horizonte goleó a Los Piratitas en Casa Turquesa.

Las posiciones se encuentran así: Las Flores II 42; Deportivo Santa Rosa, Santa Fe FC y Nuevo Horizonte 40, Floresta de Santo Tomé 33, Belgrano de Coronda 35, Banco Provincial 33, San Cristóbal 32, El Cadi de Rincón 30, Defensores de Alto Verde 29, Los Canarios 28, Atenas y El Pozo 25, Loyola y Los Juveniles 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.

Síntesis: El Quillá 2- La Perla del Oeste 0

El Quillá: Federico Appendino; Bautista Croci, Federico Macchi, Lucas López y Lautaro Marchionatti; Lorenzo Scozzina, Santiago Ingino, Leandro Puig y Matías Dándolo; Joaquín Felizia y Lautaro Pochón. DT: Martín Mazzoni.

La Perla del Oeste: Abraham Reartes; Martín Cano, Natanael Acosta, Jonatan Traverso, Eric Wenk; Jeremías López, Alan Aranda, Julio Ocampo y Lucas Lanche; Leandro Mayenfisch y Tiziano Miranda. DT: Andrés Formento.

Goles: St: 23´Joaquín Felizia (EQ), 47´ Ignacio Presser (EQ).

Expulsados: Leandro Puig (EQ), Santiago Ingino (EQ), Leandro Mayenfisch (LP).

Cancha: predio Nery Pumpido

Árbitro: Iván Fernández

Apertura Méndez El Quillá
colon y union ganaron y siguen arriba en el apertura narela gomez

Colón y Unión ganaron y siguen arriba en el Apertura Narela Gómez

Sanjustino hizo los deberes y se prendió a lo más alto de la tabla de posiciones.

Los equipos de San Justo se adueñaron del Apertura Marcos Méndez

Academia Cabrera consiguió derrotar a La Perla en Recreo Sur.

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Por la 14° fecha del Apertura Griselda Weimer, El Cadi de Rincón igualó 2 a 2 con Arroyo Leyes en el clásico de la Costa santafesina.

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

