Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Colón (SJ) y Sanjustino son los líderes y jugarán ante Nobleza y Academia Cabrera, mientras que el escolta Guadalupe recibirá a Nacional.

Quedan dos fechas para el cierre del Torneo Apertura Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. La penúltima se completará en la presente jornada de sábado 16 de agosto con duelos claves. Sanjustino y Colón de San Justo son los líderes y afrontarán compromisos ante duros rivales. Pisándoles los talones está Sportivo Guadalupe que sueña con el título, aunque dependen de lo que pase con los elencos del Portón del Norte. Unión no pierde las esperanzas pero la tiene más complicada. En la noche del viernes, se registró la victoria de Ciclón Racing sobre Ciclón Norte en barrio Guadalupe.

En la noche del viernes, en el campo de deportes 8 de Enero, ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing superó por 2 a 0 a Ciclón Norte de Cayastá bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para el conjunto lagunero fueron convertidos por Nahuel Molinari y Cristian Miranda. En reserva la victoria fue de los santafesinos por 4 a 2 con goles de Tomás Leone, Baltazar Bussi y dos de Luciano Dalinger, descontando para el conjunto costero Gianfranco Dupraz en las dos ocasiones. En la última fecha, Ciclón Racing visitará a Universidad del Litoral, y Ciclón Norte de Cayastá recibirá a Ateneo Inmaculada.

Colón de San Justo.jpg Colón de San Justo es uno de los punteros y buscará una victoria ante Nobleza, un equipo que suele complicar siempre. gentileza Américo Muntaner

En la jornada del jueves empezó a disputarse la vigésima fecha del Apertura de la Primera División liguista, fue con el triunfo por 2 a 0 de Náutico El Quillá sobre La Perla del Oeste con goles de Joaquín Felizia e Ignacio Presser. Los punteros Sanjustino y Colón de San Justo se medirán ante Academia y ante Nobleza, respectivamente, mientras que Guadalupe recibirá a Nacional y Unión, que se puso a tiro de la cima, visita a Pucará en barrio Transporte.

A las 15.30, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo jugará con Nobleza de Recreo con el arbitraje de Nicolás Mottier, mientras que en el predio de la Fiat, Emiliano Maldonado controlará las acciones entre Academia Cabrera y Sanjustino. En el estadio Eladio Rosso, Sportivo Guadalupe jugará con Nacional con el control de Juan Bonnin, y en barrio Transporte, con el arbitraje de Lucas Muga, Pucará será anfitrión de Unión.

Sanjustino.jpg Sanjustino deberá visitar a la Academia Cabrera, un rival que siempre es duro en su cancha. gentileza prensa CSJ

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente forma: Colón de San Justo y Sanjustino 42; Sportivo Guadalupe 41, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 36, Universidad 29, Ateneo Inmaculada 28, Nacional y Colón de Santa Fe 27, Ciclón Racing 25, Cosmos FC e Independiente 24; Academia Cabrera, La Salle Jobson y Nobleza 23; Ciclón Norte de Cayastá 22, Gimnasia y Esgrima 21, La Perla del Oeste y Juventud Unida 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

También jugarán Gimnasia y Esgrima con Cosmos en Ciudadela (Ariel Correa), Colón de Santa Fe con Universidad en el predio 4 de Junio de la autopista (Ignacio Castellano), La Salle Jobson con Independiente de Santo Tomé en Cabaña Leiva (Joaquín Urbani), Ateneo Inmaculada con Vecinal Gálvez en la autopista (Iván Chazarreta) y en barrio Roma, Newell´s lo hará con Juventud Unida de Candioti (Carlos Céspedes).

Las Flores puede ser campeón en el ascenso

Se termina el campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina donde la decimonovena fecha arrancó el miércoles con la goleada de El Pozo sobre Los Juveniles por 6 a 1, y siguió el jueves con la victoria de Nuevo Horizonte por 4 a 2 a Los Piratitas.

Los focos estarán posados en lo que ocurra el sábado: El líder Las Flores buscará quedarse con Apertura Griselda Weimer en el predio Nery Pumpido cuando visite a Agua, mientras que Santa Fe y Santa Rosa estarán atentos a ese resultado además de tener que ganarles como visitantes a Los Canarios y a Defensores de Alto Verde, respectivamente.

Desde las 15.30 jugarán Loyola con El Cadi (Leandro Rotela), Atenas con Floresta (Oscar Loza), Deportivo Agua con Las Flores en el predio Nery Pumpido (Carlos Córdoba), Defensores de Alto Verde con Santa Rosa (Ángel Cristoforato), Los Canarios con Santa Fe Fútbol (Gabriel Ibarra), Arroyo Leyes con Belgrano de Coronda (Leandro Vivas), Peñaloza con Banco Provincial (Ezequiel Giménez) y San Cristóbal con Don Salvador (Alejandro Aguilera).

Las posiciones se encuentran así: Las Flores II 42; Deportivo Santa Rosa, Santa Fe FC y Nuevo Horizonte 40, Floresta de Santo Tomé 33, Belgrano de Coronda 35, Banco Provincial 33, San Cristóbal 32, El Cadi de Rincón 30, Defensores de Alto Verde 29, Los Canarios 28, Atenas y El Pozo 25, Loyola y Los Juveniles 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.