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Santa Fe destina $1.156 millones para comprar equipamiento ante posibles emergencias climáticas

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto que asigna los fondos a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos. El dinero proviene de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)

16 de septiembre 2026 · 10:42hs
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Santa Fe destina $1.156 millones para comprar equipamiento ante posibles emergencias climáticas

Santa Fe destina $1.156 millones para comprar equipamiento ante posibles emergencias climáticas

El Gobierno de Santa Fe reforzará los recursos destinados a la atención de emergencias climáticas. El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto 1.892, mediante el cual se asigna una partida de $1.156.000.000 a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Según establece la normativa, el dinero será utilizado para la adquisición de equipamiento destinado a fortalecer la capacidad operativa de los organismos provinciales frente a eventuales situaciones de emergencia.

La medida está vinculada con la necesidad de contar con mayores recursos para responder ante los posibles efectos asociados al fenómeno climático de El Niño, que puede generar episodios de lluvias intensas, inundaciones y otras situaciones que demanden la intervención de los equipos de emergencia.

El decreto establece que los recursos permitirán acompañar las acciones que se desarrollen en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de mitigar posibles impactos, proteger a la población y preservar la infraestructura y los servicios esenciales.

• LEER MÁS: Desde el Conicet explicaron el impacto de El Niño en Santa Fe y desmintieron el concepto de "Súper Niño"

Una partida para fortalecer la prevención ante la llegada de El Niño

La normativa señala que la decisión se encuadra en los principios de prevención, previsión y gestión integral del riesgo. En ese sentido, la Provincia busca garantizar la disponibilidad de herramientas y equipamiento para brindar una respuesta estatal oportuna frente a emergencias climáticas y situaciones críticas.

Los fondos estarán bajo la órbita de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, que tendrá a su cargo la utilización de la partida para las adquisiciones previstas.

De dónde salen los $1.156 millones

De acuerdo con el decreto firmado por Pullaro, los $1.156 millones serán atendidos con saldos disponibles correspondientes a Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Estos recursos habían sido aceptados previamente por la Provincia mediante el decreto 1025, firmado el 14 de mayo, por un monto total de $3.000 millones.

De esta manera, parte de esos fondos será destinada ahora a reforzar el equipamiento de Protección Civil de Santa Fe, en el marco de las acciones de prevención y preparación ante posibles eventos climáticos.

Santa Fe millones equipamiento emergencia El Niño
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