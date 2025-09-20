Unión sigue afilado en la preparación: ganó su tercer amistoso ante Sportivo Suardi

Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión le ganó a Sportivo Suardi por 94-80, en el Ángel Malvicino, en un nuevo cotejo preparatorio para el inicio de la Liga Nacional.

20 de septiembre 2025 · 11:07hs
En plena cuenta regresiva hacia el inicio de la Liga Nacional de Básquet, Unión de Santa Fe cerró su serie de amistosos con una nueva victoria, superando a Sportivo Suardi por 94-80.

El rival, que competirá esta temporada en la Liga Argentina, puso en aprietos al Tatengue en algunos pasajes, pero el equipo dirigido por Maximiliano Seigorman mostró una vez más su solidez.

El cotejo sirvió como banco de pruebas para el entrenador, quien sigue explorando distintas variantes de juego y corrigiendo detalles que se van consolidando dentro del proceso de preparación del equipo. Pese a los aspectos por ajustar, la victoria dejó buenas sensaciones y reforzó la confianza del plantel antes de la competencia oficial.

Tras este encuentro, Unión encara ahora su presentación formal y el viaje a Brasil, pasos previos al debut oficial en la Liga Nacional. El Tatengue iniciará su participación el 11 de octubre, visitando a La Unión de Formosa, en un estreno que marcará el comienzo de la temporada y la puesta en marcha de todas las pruebas realizadas en estos amistosos.

SÍNTESIS DE UNIÓN Y SPORTIVO SUARDI

UNIÓN 94: Franco Balbi 15, Yeferson Guerra 14, Emiliano Basabe 8, Felipe Queiros 19, Chris Vogt 4 (FI) Federico Elias 4, Facundo Chamorro 4, Daniel Hure 14, Martín Cabrera 7, Ulises González 2, Lucas Peralta 2, Bautista Bianchi 0. DT: Maximiliano Seigorman.

A SPORTIVO SUARDI 80: Santiago Calderón 6, Luciano Lizarraga 12, Horacio Rigada 8, Gastón Fino 4, Pablo Martínez 13 (FI) Nicolás García 2, Gabriel Prado 4, Mirko Kozar 2, Nahuel Fino 18, Sebastián Braída 11, Santiago Pinetti 0. DT: Andrés Poi.

Parciales: 17-18, 52-42 y 76-62.

Árbitros: Danilo Molina y Silvio Guzmán.

Estadio: Ángel Malvicino.

Fuente: con información de Marca Personal

