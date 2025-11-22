Vélez y Argentinos abren los playoffs en el José Amalfitani

Vélez y Argentinos chocarán este sábado, desde las 20, en el primer partido de los octavos de final del Torneo Clausura, en el José Amalfitani.

Vélez recibirá este sábado a Argentinos Juniors, en el encuentro que marcará el comienzo de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro entre dos de los mejores equipos del fútbol argentino comenzará a las 20, se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

Vélez se metió en esta instancia luego de terminar en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos. Después de un gran arranque, a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto les afectó el cansancio acumulado y de los últimos partidos solo pudo ganar uno, mientras que empató dos y perdió los otros tres.

Pese a esta buena actuación en la fase regular, al “Fortín” no le alcanzó para entrar por tabla anual a alguna competencia internacional, principalmente gracias a los desastrosos primeros ocho partidos del año, en lo que tuvo como director técnico a Sebastián Domínguez, en los que solo sumaron dos puntos.

Argentinos Juniors, por su parte, fue uno de los equipos que mejor nivel demostró a lo largo del 2025 en el fútbol local e incluso consiguió la clasificación a los playoffs de la Copa Libertadores.

El “Bicho”, que tiene como director técnico a Nicolás Diez, finalizó en la quinta posición de la Zona A con 24 puntos.

El ganador de este crucese meterá en los cuartos de final de los playoffs, donde el oponente seráaquel que avance entre Boca y Talleres de Córdoba.

- Probables formaciones -

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora: 20.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: José Amalfitani.

TV: ESPN Premium.