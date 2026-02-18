Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

La serie mostrará el regreso del piloto argentino a la Fórmula 1, su preparación física y mental, y los desafíos estratégicos que marcarán la temporada 2026.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para un año clave en la Fórmula 1 y será el foco de la nueva temporada de Drive to Survive. La producción pondrá en primer plano su adaptación a la máxima categoría, la presión mediática y los detalles internos que acompañaron su regreso a la grilla de Alpine, revelando estrategias y momentos inéditos previos al inicio de la temporada.

El documental mostrará cómo Colapinto encara la preparación física y mental necesaria para competir en el nivel más alto del automovilismo , así como las negociaciones y el trabajo interno con su equipo. Se anticipan imágenes exclusivas de reuniones estratégicas, sesiones de entrenamiento y situaciones de alta tensión que anticipan la exigencia de la temporada 2026.

Más allá de la acción en pista, la serie se centrará en los movimientos del mercado de pilotos y los ajustes técnicos y tácticos que los equipos implementan para enfrentar un calendario exigente. Para Colapinto, esto incluye consolidar su rendimiento, mejorar la consistencia en clasificación y carrera, y manejar la presión de la competencia internacional.

Expectativa global

Desde Netflix, la serie continúa consolidando su impacto global, acercando al público a las historias detrás de la velocidad y la estrategia. La presencia de Colapinto genera expectativa tanto en los fanáticos argentinos como en la audiencia internacional, que seguirá su desempeño en la antesala de una temporada que promete ser decisiva para su carrera.