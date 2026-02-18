Lucas Menossi en Unión: "Hay que estar atentos al mínimo detalle"

Lucas Menossi atraviesa la etapa de reacondicionamiento con un objetivo concreto: ponerse a la par del grupo y ser una pieza confiable en el mediocampo de Unión . Tras el ensayo a puertas abiertas, reconoció que la ansiedad está, pero la prioridad es otra: “Para estar en el equipo hay que estar bien físicamente y dar lo mejor” .

“Un poco de todo”, respondió cuando le consultaron cómo vive este momento. “La ansiedad obviamente de jugar, ya va… hace algunos meses que no juego. El último partido fue justo contra Unión el año pasado”. Sin embargo, dejó en claro que no quiere apurar procesos: “Primero ponerme bien y a la par de los chicos para tratar de dar lo mejor”. Para el mediocampista, la clave pasa por no saltearse etapas en la preparación.

Sobre su llegada, reveló la rapidez de la negociación: “Fue simple. El día que me llamaron fue a la mañana, al otro día cerraron todo y al siguiente ya estaba entrenando acá. Hablé con el técnico y me presenté con muchas ganas de salir a la cancha”.

Análisis del equipo y el torneo

En relación al funcionamiento colectivo, Menossi valoró lo realizado en el último partido, más allá del resultado. “Fue muy bueno, salvo lo más importante que es convertir. Si lo mirás todo el tiempo, tuvimos las situaciones más claras. Hay que repetir mucho de lo que se hizo y tratar de finalizar un poquito mejor”. Esa falta de eficacia no la asocia a una cuestión estructural, sino a detalles en los metros finales. En un torneo que, según describió, no concede ventajas: “El fútbol argentino es muy parejo. Todos los equipos se la rebuscan para complicarte. Hay que estar concentrado y bien atento al mínimo detalle en cada partido”. Sobre el próximo compromiso ante Aldosivi, fue concreto: “Son todos importantes, sobre todo de local. Es un partido clave para no perder terreno”.

Lo que pide Madelón y su perfil como jugador:

Menossi explicó con claridad el libreto táctico que baja el entrenador: “Intensidad, orden y que cuando tengamos la pelota tratemos de jugar por el piso, de lado a lado y con intensidad”. La idea es sostener un bloque equilibrado, con circulación limpia y agresividad coordinada en la recuperación, evitando dividir innecesariamente y priorizando asociaciones cortas.

Al momento de definirse, el volante fue autocrítico y reflexivo. “Pasé por todas las posiciones, pero siempre me sentí más cómodo jugando de cinco retrasado o acompañando, con doble volante”. Reconoció que su mejor versión se vio en Tigre: “Yo creo que sí, lo mejor fue ahí. Pero es cuestión de forma de pensar. Es más sentirse bien, estar fuerte de la cabeza y con confianza que otra cosa”.

Consciente de la competencia interna en la zona media, asumió el desafío: “Sabía dónde llegaba y quiénes estaban. Vamos a trabajar para ponérsela difícil al técnico. Va a jugar el que esté mejor”. Con intensidad, orden y confianza como bandera, Menossi busca reencontrarse con su mejor nivel y convertirse en el eje que equilibre al equipo en un campeonato de márgenes mínimos.