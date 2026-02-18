Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

Uno Santa Fe | Unión | Unión

El arquero surgido de las inferiores de Unión habló de su presente, la competencia interna y el arranque irregular. “El grupo no cae nunca”, aseguró.

18 de febrero 2026 · 14:45hs
Lucas Meuli quién estuvo muy cerca en este mercado de pases de irse a jugar a Arabia Saudita, sabe que su momento puede llegar en cualquier instante. El arquero formado en Unión, hoy alternativa en el plantel profesional, trabaja en silencio y se mantiene preparado: “Leo nos pide que estemos todos al 100%, porque a cualquiera le puede tocar en cualquier momento”, afirmó.

Mentalidad competitiva

En lo personal, Meuli se mostró sereno y enfocado en sumar desde donde le toque. “Minutos para sumar, para aprovechar en todos los aspectos. Por ahí no venimos sumando minutos, pero me siento muy bien, trabajando, dando mi granito de arena al grupo”, expresó. El guardameta dejó en claro que vive este tramo con paciencia, pero con ambición. “Sé que el momento puede llegar, pero con paciencia. Agradeciendo al cuerpo técnico por la oportunidad y aprovechándola al máximo”, sostuvo, dejando entrever que se siente cerca del debut oficial.

Sobre el presente colectivo, el arquero fue contundente: “El grupo está excelente, no cae nunca, siempre estamos muy unidos”. Aunque reconoció que el inicio de campeonato no fue el esperado, transmitió confianza puertas adentro: “Estamos bien, nos convencemos de que vamos a levantar y que vamos a luchar en el campeonato”. Esa fortaleza anímica aparece como uno de los pilares para revertir la falta de eficacia que viene condicionando al equipo.

La deuda de gol de Unión

Tras el cruce ante San Lorenzo, Meuli analizó la falta de contundencia. “Creo que merecimos más, pero el fútbol no es merecimiento. No pudimos embocar al arco”, explicó. Y profundizó: “Dos pelotas pegan en el palo, el arquero de ellos ataja dos claras. No creo que sea fragilidad, por ahí estamos un poquito errados”. Desde su mirada, el déficit pasa por la precisión en los últimos metros, más que por una cuestión estructural del juego. “Estamos trabajando para que el gol llegue. Ojalá que el domingo se le abra a los delanteros o a cualquier defensor o mediocampista”, señaló.

En la planificación inmediata no hay margen para distracciones. “Primero Aldosivi. El domingo tenemos una nueva final”, remarcó, evitando proyectar más allá del próximo compromiso, pese a que luego aparecerán rivales como Sarmiento e Instituto. El mensaje hacia el hincha fue claro: “Le queremos decir a la gente de Unión que se quede tranquila, que estamos bien”. La convicción interna, según Meuli, es el punto de partida para empezar a sumar de a tres.

LEER MÁS: Unión podría repetir la formación para recibir a Aldosivi

Competencia y sentido de pertenencia

En relación a la puja por el puesto con Federico Gomes Gerth, el arquero destacó el clima interno: “Es una competencia sana desde el día uno que llegó Fede. Lo propusimos así, tirando todos para el mismo lado”. Finalmente, explicó por qué decidió quedarse a pelear un lugar pese a tener otras propuestas: “El club es mi segunda casa. Desde el día uno me recibieron con las puertas abiertas. Quiero el club, quiero a la gente y me gusta el grupo que hay”.

Unión Lucas Meuli Arabia Saudita arquero
