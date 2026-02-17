Uno Santa Fe | Colón | Colón

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

El volante Julián Marcioni marcó en su estreno con la camiseta de Colón ante Deportivo Madryn. Algo que se volvió una constante en la Primera Nacional. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 14:51hs
El estreno de Julián Marcioni en Colón no pasó desapercibido y dejó algo más que un grito de gol. En el triunfo ante Deportivo Madryn en Santa Fe por la fecha 1 de la Primera Nacional, fue protagonista absoluto: convirtió el segundo y fue la figura del partido gracias a su despliegue y protagonismo.

• LEER MÁS: En Colón aguardan por la evolución del goleador Alan Bonansea

Marcioni no solo aportó en el marcador. Mostró intensidad, criterio para distribuir y una presencia constante en ambos sectores del campo, siendo clave tanto en la recuperación como en la construcción del juego. Su actuación fue una de las grandes razones por las que Colón logró comenzar el campeonato con el pie derecho.

• LEER MÁS: La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Marcioni, gol en Colón y una racha que se extiende

Pero detrás del debut goleador hay un dato que refuerza aún más su impacto: Marcioni convirtió en su estreno en la Primera Nacional por tercer año consecutivo. En 2024 lo había hecho frente a Patronato defendiendo los colores de Agropecuario, mientras que en 2025 repitió la historia ante Los Andes, ya vistiendo la camiseta del Patrón.

Marcioni.jpg

La tendencia se mantiene y refuerza una característica que empieza a definirlo: Marcioni suele decir presente cuando todo comienza. En Colón, la expectativa es que ese arranque prometedor no sea una excepción, sino el primer paso para consolidarse como una pieza clave en la estructura del equipo a lo largo de la temporada. Un debut, una racha que continúa y un mensaje claro: está listo para asumir protagonismo.

Colón Julián Marcioni Primera Nacional
