Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

El asesor del equipo francés destacó a Franco Colapinto y anticipó que Alpine peleará posiciones intermedias altas detrás de los cuatro equipos principales.

El regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 genera expectativas en Alpine , donde Flavio Briatore subrayó la progresión del piloto argentino de cara a la temporada 2026. “Estoy satisfecho con la forma en que Colapinto parece haber subido de marcha para la nueva temporada”, aseguró, proyectando que el equipo podrá disputar posiciones intermedias altas y mantenerse competitivo detrás de los líderes .

Briatore explicó que la mejora en el rendimiento dependerá del motor, que alcanzará su potencia plena desde el Gran Premio de Melbourne. “Tendremos una unidad similar a la de Mercedes y McLaren, lo que nos permitirá superar a otras estructuras como Williams Racing”, detalló, anticipando la lucha intensa en la zona media de la parrilla.

Una temporada pareja

El italiano advirtió que la temporada será extremadamente competitiva: “Habrá 20 autos a menos de un segundo, y cada décima marcará la diferencia en la lucha detrás de los equipos de punta”. Además, señaló que la FIA analiza posibles modificaciones reglamentarias vinculadas a la relación de compresión de los motores Mercedes, aunque esto no afectará el inicio del campeonato.

Expectativas para Colapinto

El debut del argentino está previsto del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, y Briatore confía en que el crecimiento de Colapinto, sumado a la evolución del Alpine, pueda consolidar al equipo como protagonista en la lucha por puntos desde las primeras fechas. La combinación de talento y desempeño técnico será clave para mantenerse competitivo en la zona media.