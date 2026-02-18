Unión–Aldosivi: se adelanta media hora en el 15 de Abril

El duelo de Unión ante el Tiburón estaba pautado para las 21.30 y finalmente comenzará a las 21. En lo deportivo, Del Blanco evoluciona y sería titular.

El partido entre Unión y Aldosivi en el estadio Estadio 15 de Abril sufrió una modificación en su programación: comenzará a las 21 y no a las 21.30 como estaba previsto. Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha El ajuste impacta en la logística y en la rutina previa del plantel rojiblanco.

La variación fue confirmada en el inicio de la semana, cuando el cuerpo técnico ya diagramaba la microplanificación del encuentro frente al Tiburón. Si bien el corrimiento es de apenas 30 minutos, altera la ventana de activación, la entrada en calor y los tiempos de alimentación precompetitiva.

¿Madelón repite el mismo once?

En el plano futbolístico, el foco estuvo puesto en la evolución de Mateo Del Blanco, quien arrastra un traumatismo y comenzó la semana trabajando de manera diferenciada. Sin embargo, la respuesta física fue positiva y no tendría inconvenientes para integrar el once inicial.

De no mediar imprevistos, el entrenador mantendría la estructura que viene de iniciar ante San Lorenzo, apostando a la continuidad táctica y a la solidez del bloque medio. La idea es sostener el 4-4-2 flexible, con extremos que se cierran para generar superioridad interior y laterales con proyección escalonada.

Así, la probable formación sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Con el horario confirmado y el once prácticamente definido, Unión ajusta detalles para un compromiso que puede resultar clave en su objetivo de sostener regularidad y hacerse fuerte en casa.