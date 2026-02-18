Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión–Aldosivi: se adelanta media hora en el 15 de Abril

El duelo de Unión ante el Tiburón estaba pautado para las 21.30 y finalmente comenzará a las 21. En lo deportivo, Del Blanco evoluciona y sería titular.

Ovación

Por Ovación

18 de febrero 2026 · 20:41hs
Unión–Aldosivi: se adelanta media hora en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

El partido entre Unión y Aldosivi en el estadio Estadio 15 de Abril sufrió una modificación en su programación: comenzará a las 21 y no a las 21.30 como estaba previsto.Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha El ajuste impacta en la logística y en la rutina previa del plantel rojiblanco.

La variación fue confirmada en el inicio de la semana, cuando el cuerpo técnico ya diagramaba la microplanificación del encuentro frente al Tiburón. Si bien el corrimiento es de apenas 30 minutos, altera la ventana de activación, la entrada en calor y los tiempos de alimentación precompetitiva.

¿Madelón repite el mismo once?

En el plano futbolístico, el foco estuvo puesto en la evolución de Mateo Del Blanco, quien arrastra un traumatismo y comenzó la semana trabajando de manera diferenciada. Sin embargo, la respuesta física fue positiva y no tendría inconvenientes para integrar el once inicial.

De no mediar imprevistos, el entrenador mantendría la estructura que viene de iniciar ante San Lorenzo, apostando a la continuidad táctica y a la solidez del bloque medio. La idea es sostener el 4-4-2 flexible, con extremos que se cierran para generar superioridad interior y laterales con proyección escalonada.

LEER MÁS: Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

Así, la probable formación sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Con el horario confirmado y el once prácticamente definido, Unión ajusta detalles para un compromiso que puede resultar clave en su objetivo de sostener regularidad y hacerse fuerte en casa.

Unión Aldosivi Tiburón
Noticias relacionadas
lucas menossi en union: hay que estar atentos al minimo detalle

Lucas Menossi en Unión: "Hay que estar atentos al mínimo detalle"

lucas meuli, formado en union y listo para responder: aldosivi es una final para nosotros

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

Leonardo Madelón apostaría por el mismo equipo que viene de igualar con San Lorenzo.

Unión podría repetir la formación para recibir a Aldosivi

Comenzó con el acto oficial y un partido la Liga Nacional Femenina en Mendoza.

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Lo último

Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral y así se ratifica el paro general

Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral y así se ratifica el paro general

Unión–Aldosivi: se adelanta media hora en el 15 de Abril

Unión–Aldosivi: se adelanta media hora en el 15 de Abril

Alejandro Russo: El empate hubiese sido justo tras la caída de la Reserva de Colón ante Quilmes

Alejandro Russo: "El empate hubiese sido justo" tras la caída de la Reserva de Colón ante Quilmes

Último Momento
Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral y así se ratifica el paro general

Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral y así se ratifica el paro general

Unión–Aldosivi: se adelanta media hora en el 15 de Abril

Unión–Aldosivi: se adelanta media hora en el 15 de Abril

Alejandro Russo: El empate hubiese sido justo tras la caída de la Reserva de Colón ante Quilmes

Alejandro Russo: "El empate hubiese sido justo" tras la caída de la Reserva de Colón ante Quilmes

Paritaria docente: Ningún maestro de grado con 25 horas semanales sin antigüedad va a ganar menos de $1.300.000, dijo Goity

Paritaria docente: "Ningún maestro de grado con 25 horas semanales sin antigüedad va a ganar menos de $1.300.000", dijo Goity

José Neris rompió el silencio y apuntó contra Colón: Jamás me negué a entrenar

José Neris rompió el silencio y apuntó contra Colón: "Jamás me negué a entrenar"

Ovación
Lucas Menossi en Unión: Hay que estar atentos al mínimo detalle

Lucas Menossi en Unión: "Hay que estar atentos al mínimo detalle"

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: Aldosivi es una final para nosotros

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus