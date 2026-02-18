Uno Santa Fe | Ovación | Liga Profesional

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma varios partidos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, afectando a Independiente, San Lorenzo y Defensa y Justicia.

Ovación

Por Ovación

18 de febrero 2026 · 17:43hs
La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La huelga de Utedyc obligó a la Liga Profesional a reestructurar la programación de la sexta fecha del Torneo Apertura, reprogramando varios encuentros que no se pudieron disputar este jueves. La medida busca asegurar tiempos reglamentarios de descanso, logística adecuada y operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Partidos afectados y nuevas fechas

Entre los encuentros trasladados se destacan:

  • Independiente vs. Independiente Rivadavia – se jugará el sábado 21 de febrero a las 17:00 en el estadio Libertadores de América.
  • Defensa y Justicia vs. Belgrano – postergado para el viernes 20 de febrero.
  • San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto – podría trasladarse al domingo 22 de febrero, generando ajustes en la Fecha 7 y posibles modificaciones en otros partidos de ese fin de semana.

Ajustes de logística y seguridad

Los clubes afectados ajustan sus concentraciones y traslados para evitar gastos innecesarios y garantizar la seguridad de los planteles y el público. San Lorenzo, por ejemplo, decidió no concentrar hasta confirmar que el estadio Pedro Bidegain estará disponible. Estudiantes de Río Cuarto exigió definiciones claras antes de viajar a Buenos Aires.

Consecuencias para el calendario

La reprogramación impacta también en el calendario de la siguiente fecha, ya que algunos equipos podrían jugar con menos de 72 horas de descanso, obligando a la Liga a ajustar horarios. Además, partidos como River – Vélez podrían modificar su horario para evitar superposición de cruces y asegurar la correcta organización.

Liga Profesional partidos Utedyc Torneo Apertura
Noticias relacionadas
Vinícius realizó un fuerte descargó en donde le apuntó a Gianluca Prestianni.

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Se suspenderán los cuatro partidos que debían jugarse este jueves por el Torneo Apertura.

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Matías Almeyda sufrió una severa sanción.

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Franco Colapinto se destacó supendando a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Lo último

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Último Momento
La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

Ovación
La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: Aldosivi es una final para nosotros

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda

"Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus