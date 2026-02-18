La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma varios partidos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, afectando a Independiente, San Lorenzo y Defensa y Justicia.

La huelga de Utedyc obligó a la Liga Profesional a reestructurar la programación de la sexta fecha del Torneo Apertura , reprogramando varios encuentros que no se pudieron disputar este jueves. La medida busca asegurar tiempos reglamentarios de descanso , logística adecuada y operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Independiente vs. Independiente Rivadavia – se jugará el sábado 21 de febrero a las 17:00 en el estadio Libertadores de América.

– se jugará el en el estadio Libertadores de América. Defensa y Justicia vs. Belgrano – postergado para el viernes 20 de febrero.

– postergado para el viernes 20 de febrero. San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto – podría trasladarse al domingo 22 de febrero, generando ajustes en la Fecha 7 y posibles modificaciones en otros partidos de ese fin de semana.

Ajustes de logística y seguridad

Los clubes afectados ajustan sus concentraciones y traslados para evitar gastos innecesarios y garantizar la seguridad de los planteles y el público. San Lorenzo, por ejemplo, decidió no concentrar hasta confirmar que el estadio Pedro Bidegain estará disponible. Estudiantes de Río Cuarto exigió definiciones claras antes de viajar a Buenos Aires.

Consecuencias para el calendario

La reprogramación impacta también en el calendario de la siguiente fecha, ya que algunos equipos podrían jugar con menos de 72 horas de descanso, obligando a la Liga a ajustar horarios. Además, partidos como River – Vélez podrían modificar su horario para evitar superposición de cruces y asegurar la correcta organización.