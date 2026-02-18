Alejandro Russo: "El empate hubiese sido justo" tras la caída de la Reserva de Colón ante Quilmes

El DT de la Reserva de Colón, Alejandro Russo, lamentó el 0-1 ante Quilmes en la última jugada y remarcó el aprendizaje en un torneo exigente.

La Reserva de Colón cayó 1-0 ante Quilmes por un gol en el último minuto y dejó escapar lo que parecía un empate sellado. Alejandro Russo asumió el impacto del resultado, pero destacó el carácter competitivo y el proceso formativo del equipo.

“Y sí, golpea este resultado. Ahí en el final creo que el empate hubiese sido justo, había sido un partido parejo, muy luchado. Ellos tuvieron alguna, nosotros también. Y cuando se visualizaba el empate, una jugada en el final nos costó el partido. Pero bueno, es aprendizaje para lo que viene”, analizó el DT sabalero tras el 0-1.

Un trámite equilibrado y un desenlace adverso

Colón fue de menor a mayor en un encuentro de fricción, con duelos intensos en la zona media y escasas ventajas en los últimos metros. El Sabalero apostó a la amplitud por bandas y a la movilidad de sus puntas, pero le faltó eficacia en el último tercio. Cuando el empate parecía inalterable, una desatención en el epílogo sentenció la historia.

En cuanto al balance de las tres fechas disputadas —la Reserva iba en busca de su primera victoria— Russo reconoció que esperaba otra cosecha de puntos, aunque remarcó la evolución colectiva. “Más allá de los resultados, la idea es consolidar una estructura. Apareció Maillier en el equipo, Lío Jiménez nos dio un par de jugadas de peligro tras un parate largo por lesiones. Hay proyectos como Ingravidi y el debut de Lope, además de Cardozo, que está haciendo sus primeros partidos en la categoría”, explicó.

Articulación con Primera y recuperación de lesionados

Russo dejó en claro que la Reserva trabaja en sintonía con el plantel superior. “Estamos en permanente contacto con el cuerpo técnico de Primera. Se coordinan cargas, minutos y conceptos tácticos como pelota parada y funcionamiento. El objetivo es que los futbolistas lleguen lo más competitivos posible cuando los necesiten”, detalló.

Sobre las situaciones de Córdoba y Ojeda, precisó que ambos atraviesan procesos de recuperación tras sendos parates por lesión. “Córdoba viene sumando minutos progresivamente. Ojeda no estuvo porque se prioriza que complete su rehabilitación y no forzar cargas que puedan generar recaídas”, sostuvo.

Formación y acompañamiento integral

El entrenador también valoró las charlas formativas implementadas en la semana, con ex futbolistas y profesionales del club. “Queremos que los chicos aprendan de experiencias reales, que entiendan que el camino no es lineal. Con trabajo, resiliencia y entrenamiento se puede superar cualquier obstáculo”, afirmó.

Además, resaltó el acompañamiento interdisciplinario: nutricionista, psicóloga y cuerpo médico trabajan en la prevención de lesiones, hábitos de descanso y fortalecimiento mental.

Los titulares ante Quilmes

Russo dispuso el siguiente once inicial: Lucas Cuffia; Máximo Jonsthon, Zahir Ibarra, Enzo Gallizi, Luca Campagnaro; Bautista Maillier, Zahir Yunis, Tomás Gallay, Mateo Cardozo; Máximo Ingravidi y Laureano Páez.

Más allá del resultado adverso, el entrenador fue claro: la prioridad es potenciar talentos y aceitar mecanismos. En un torneo donde la tabla importa, pero el desarrollo pesa más, la Reserva sabalera continúa su proceso, con la convicción de que el aprendizaje de hoy será la base de las victorias que vendrán.