Sebastián Báez consolida su buen arranque de año y sigue firme en el Abierto de Australia

El argentino Sebastián Báez le ganó en cinco sets al complicado francés Mpetshi Perricard y avanzó en el Abierto de Australia.

20 de enero 2026 · 09:21hs
El tenista argentino Sebastián Báez, quien tuvo un muy buen inicio de 2026, le ganó en cinco sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard y se metió en la segunda ronda del Abierto de Australia, donde tendrá como oponente al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°).

Báez, quien viene de alcanzar la final en el ATP 250 de Auckland, se impuso por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3, en un encuentro que se extendió durante 3 horas y 11 minutos.

El argentino continuó demostrando su gran estado de forma en el 2026 durante los dos primeros sets ante el francés. Sin conceder ningún servicio, Báez logró quebrar el saque de su oponente en el primer asalto para llevarse el mismo con un sólido 6-4 ante un Mpetshi Perricard que contaba con un potente servicio y logró 12 puntos por aquella vía.

En la segunda manga, el tenista galo, número 61 del ranking ATP, mostró mayor resistencia en los juegos, pero nuevamente fue el albiceleste de 25 años, que supo ocupar el puesto 18 de la clasificación mundial, quien se quedó con el set y dejó muy de cara la victoria y el pase a la próxima ronda del Abierto de Australia.

A partir de allí, las cosas se complicaron para Báez, ya que Mpetshi Perricard tuvo una muy buena reacción para apoderarse de la tercera y cuarta manga, para ponerle suspenso al encuentro.

Sin embargo, Báez no se dejó llevar por los pensamientos negativos y volvió a mostrar su mejor nivel en el quinto y definitivo set, donde le alcanzó con un solo quiebre para quedarse con un trabajado triunfo.

El próximo rival de Báez será Darderi, quien nació en Villa Gesell pero se nacionalizó italiano. En caso de ganarle y así avanzar a la tercera ronda, el argentino igualará su actuación de 2024, que fue la mejor personal en este torneo.

Báez fue el último argentino en salir a la cancha en este Abierto de Australia. De los otros siete, cuatro avanzaron a la segunda ronda (Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante), mientras que otros tres perdieron (Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli).

La actividad para los tenistas argentinos en el Abierto de Australia, continuará con los partidos correspondientes a la segunda ronda de Cerúndolo (18°), Etcheverry y Tirante, quienes se enfrentarán el bosnio Damir Dzumhur, el británico Arthur Frey y el estadounidense Tommy Paul (19°), respectivamente.

