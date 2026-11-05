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Cierre del IOSFA en Santa Fe: trabajadores y afiliados se movilizaron contra los despidos y la clausura de la delegación

La protesta se realizó este jueves frente a la sede de San Jerónimo 2433. Jonatán Gutiérrez, trabajador del organismo, denunció que 25 empleados están afectados en la capital provincial y advirtió sobre la incertidumbre laboral y la reducción de las prestaciones para unos 12.000 afiliados en Santa Fe.

5 de noviembre 2026 · 16:29hs
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Cierre de delegación. Trabajadores y afiliados del IOSFA se movilizaron en Santa Fe por despidos.

Cierre de delegación. Trabajadores y afiliados del IOSFA se movilizaron en Santa Fe por despidos.

Trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), junto con afiliados y representantes gremiales, realizaron este jueves 5 de noviembre una manifestación frente a la delegación de Santa Fe, ubicada en San Jerónimo 2433. La protesta fue convocada por la Coordinación de Estatales Nacionales de ATE en rechazo al cierre de dependencias, los despidos y la falta de precisiones sobre la continuidad de los servicios de salud.

Durante la movilización, los manifestantes reclamaron respuestas sobre la situación laboral del personal y garantías de atención para los afiliados. El conflicto se enmarca en un proceso de reestructuración del organismo que contempla el cierre de tres delegaciones, dos farmacias y un centro de control de facturación en la provincia, con consecuencias para alrededor de 100 trabajadores y más de 12.000 afiliados.

El reclamo de los trabajadores del IOSFA

Jonatán Gutiérrez, trabajador de la delegación local del IOSFA, confirmó que después del cierre de la farmacia de Santa Fe llegó la notificación oficial sobre la clausura de la sede. También denunció que el personal contratado recibió comunicaciones sobre la finalización de sus vínculos laborales, sin contemplar indemnizaciones.

"Nos llegó el GD donde nos informan las desvinculaciones de las personas contratadas sin derecho a indemnización, después de mi caso de 21 años", expresó Gutiérrez durante la protesta, al dar cuenta del impacto de la medida sobre trabajadores con una extensa trayectoria dentro del organismo.

LEER MÁS: Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

En la ciudad de Santa Fe, la reestructuración alcanza a 25 empleados: 19 contratados y seis de planta permanente. A los primeros se les comunicó que el cese de sus funciones será efectivo el próximo 30 de noviembre, mientras que los trabajadores permanentes todavía no recibieron información sobre una eventual reubicación ni cuentan con un espacio físico definido para continuar con sus tareas.

El referente también advirtió que entre las personas desvinculadas hay trabajadores con hasta 31 años de antigüedad y profesionales con más de siete años de servicio continuado. Entre los casos mencionados, señaló el de un empleado que atraviesa una enfermedad oncológica y que también recibió la notificación de despido.

Además, explicó que quienes fueron notificados de la finalización de sus contratos deben continuar concurriendo a sus puestos y cumplir sus funciones hasta el 30 de noviembre. La situación profundiza la incertidumbre entre el personal, que todavía desconoce cuál será el destino de las dependencias y de los elementos de trabajo.

"Tenemos una incertidumbre muy grande; los afiliados se han congregado acá de forma voluntaria para tratar de defender la situación", sostuvo Gutiérrez, en referencia al acompañamiento de los beneficiarios durante la manifestación.

El impacto en la atención de los afiliados

El reclamo también está relacionado con las dificultades que afrontan los afiliados para acceder a las prestaciones médicas y los medicamentos. Según los datos expuestos durante la protesta, el proceso de cierre afecta la cobertura de unas 12.000 personas en la provincia de Santa Fe, de las cuales entre 8.000 y 10.000 corresponden a la capital y sus alrededores.

La situación se agrava por la reducción de los espacios de atención disponibles. En la actualidad, los afiliados cuentan con un único centro médico habilitado para urgencias en la zona y una farmacia en Santo Tomé para abastecer a Santa Fe y localidades cercanas. Esto obliga a beneficiarios de lugares como Arroyo Leyes a recorrer más de 25 kilómetros para retirar sus medicamentos.

LEER MÁS: IOSFA cerrará su farmacia en Santa Fe y 25 trabajadores temen perder sus empleos

Gutiérrez cuestionó además el deterioro de las prestaciones que arrastra el organismo desde hace varios años. "Cada administrador que venía sacaba un crédito y acomodaba un poquito las cosas, pero al corto tiempo se iban resintiendo las prestaciones", fue una de las críticas planteadas durante el reclamo.

Incertidumbre por el futuro de la delegación y sus trabajadores

Por último, el trabajador advirtió que el cierre de la delegación incluye la devolución de todo el equipamiento e insumos de la dependencia. A través de un memorándum interno, se impartieron instrucciones para coordinar el retiro de escritorios, computadoras y equipos de aire acondicionado.

La medida generó mayor preocupación entre los trabajadores y afiliados, ante la falta de información sobre el futuro de la sede y la continuidad de la atención en la ciudad. "La verdad es que se cierra, se pone un candado y no se sabe qué va a suceder", concluyó Gutiérrez.

Santa Fe cierre trabajadores despidos Clausura
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