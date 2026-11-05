Tras la condena por abuso sexual, el Ministerio de Salud suspendió sin goce de sueldo al exfuncionario y le inició un sumario administrativo

El exsecretario de Participación Social en Salud fue condenado a tres años de prisión condicional por abusar de una empleada del Ministerio. La suspensión alcanza al cargo de planta que conserva en el SAMCo de Esperanza.

El Ministerio de Salud de Santa Fe dispuso la suspensión preventiva y sin goce de haberes de Marcelo Heladio Dellaporta , exsecretario de Participación Social en Salud, quien fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de una empleada de la cartera sanitaria. Además, la Provincia ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito de la función pública.

La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, luego de conocerse la sentencia judicial contra el exfuncionario. La medida no recae sobre una función política, ya que Dellaporta había renunciado a la Secretaría en marzo de 2025, sino sobre el cargo de planta que conserva en el sistema público provincial.

El médico se desempeña como profesional ayudante, con una carga horaria de 44 horas semanales, en el Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) "Dr. Daniel Alonso Criado" de Esperanza, donde cumple tareas en el área de Estadísticas. Allí había trabajado antes de incorporarse al Gobierno provincial y regresó tras dejar su cargo como funcionario.

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Según informaron desde el Ministerio, la suspensión se mantendrá mientras avance el procedimiento administrativo y se sustancie el sumario correspondiente.

La condena por abuso sexual

La condena contra Dellaporta se conoció el 4 de noviembre de 2026, en el marco de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad por el delito de abuso sexual simple. El acuerdo fue alcanzado entre su defensa, a cargo del abogado Ignacio Alfonso Garrone, y la fiscal Vivian Galeano, y homologado por el juez Leandro Lazzarini.

La pena establecida fue de tres años de prisión condicional, por lo que no deberá cumplirla en una unidad penitenciaria, aunque tendrá que respetar una serie de reglas de conducta durante ese período.

Entre las condiciones impuestas se encuentra la prohibición absoluta de mantener contacto con la víctima y de acercarse a menos de 200 metros de ella y de su domicilio. También deberá fijar residencia bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, no podrá portar armas y tendrá que abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.

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Además, la sentencia dispuso su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El abuso ocurrió en su despacho del Ministerio de Salud

El hecho ocurrió a fines de octubre de 2024, entre las 7 y las 8.30, en las oficinas del Ministerio de Salud de Santa Fe, ubicadas en la intersección de 1° de Mayo y Juan de Garay, cuando Dellaporta se desempeñaba como secretario de Participación Social en Salud.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el entonces funcionario sorprendió a una empleada en su despacho, la tomó de los brazos y la acorraló contra un armario. Luego intentó besarla sin su consentimiento y le realizó tocamientos en sus partes íntimas.

Tras la denuncia de la mujer, se inició una investigación penal que avanzó en marzo de 2025, cuando el fiscal Roberto Olcese lo imputó por abuso sexual simple.

En medio del proceso judicial, Dellaporta presentó su renuncia a la Secretaría de Participación Social en Salud, que fue aceptada por el gobernador Maximiliano Pullaro cinco días después. En aquel momento había rechazado públicamente la acusación y sostenido que su salida del Gobierno permitiría que la Justicia investigara sin afectar el funcionamiento de la cartera sanitaria.

Con la condena penal ya dictada, el caso abrió ahora una nueva instancia en el ámbito administrativo. El Ministerio de Salud deberá avanzar con el sumario para evaluar las eventuales responsabilidades del médico en su condición de agente de planta del sistema público provincial.