Allanaron la sede de Independiente por la investigación a Sur Finanzas

Independiente fue allanado en el marco de una causa general que investiga a la empresa Sur Finanzas. Crece la tensión

Independiente fue allanado este lunes por la mañana en el marco de una causa general que investiga a la empresa Sur Finanzas . El procedimiento se realizó por orden judicial y estuvo vinculado a la recopilación de documentación.

Desde la institución informaron que pusieron toda la información a disposición de la Justicia desde el primer momento y remarcaron que “no existe ni existió ningún convenio comercial, contrato o vínculo operativo y/o financiero con la empresa investigada”.

El único contacto con Sur Finanzas fue la “recepción de una donación voluntaria” destinada a una “refacción puntual en la pensión del predio de Villa Domínico”.

Desde el club indicaron que esa donación se concretó de “manera parcial” y que toda la documentación respaldatoria ya se encuentra en poder de la Justicia.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas. Se trata de 19 allanamientos en diferentes clubes y dos sedes de AFA, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

El comunicado de Independiente