Seigorman y el presente de Unión: "Estamos siendo combativos"

En el inicio reconoció que "lo que más me preocupaba el equipo no estaba bien, pero tenían ganas de salir con ganas, fue fundamental, además de la llegada de Morrison para aportar lo que sabe hacer. Empezamos a construir esta manera de encarar esta etapa final. Nos preparamos para sacar a Unión de ese mal momento".

Más adelante expresó que "el esfuerzo de los chicos fue grande en las últimas semanas. Ellos se tienen que adaptar a mí y yo a ellos, teníamos Peñarol encima y luego Corrientes. Queríamos hacernos más sólidos, llegaron las ventanas y jugamos con Quimsa de igual a igual que Robinson definió. Con Ferro hicimos un gran juego porque lo controlamos los 40 minutos".

En referencia a momentos de jugadores puntuales, como Manuel Gómez y Daniel Hure, el DT entrerriano disparó: "Todos los días habló de manera individual con todos, le preparamos ediciones de videos de los partidos, que cosas no están bien. Trabajamos junto al cuerpo técnico, preparando cosas que nos pueden aportar para sacar el mayor provecho. Ellos están entendiendo el juego a un ritmo elevado como Manu y la experiencia de Dani en la Liga Nacional. Son aportes importantes, más el arribo de Morrison que nos da referencia".

LEER MÁS: El Torneo Oficial 2024 arrancará en el Félix Colombo

Cuando lo consultaron sobre los equipos que pelean con Unión en la zona baja, Seigorman se atrevió a expresar que "miro todos los partidos, la verdad es que estoy pensando como mejorar a Unión, a partir de eso seremos competitivos, si te toca perder es por tomar decisiones, de hecho con Quimsa nos tocó perder pero me gustó porque fuimos combativos, el rival debió esforzarse. Estamos siendo combativos, ya lo venimos demostrando, estoy pensando en el día a día. Y lo que viene es Comodoro. Ponerlo en problemas para acercarnos al objetivo de salir de la posición incómoda".

Pensando en la Magia Verde, el próximo rival, subrayó que "me gusta que mis equipos tengan vértigo y ataquen, hay que construir de atrás para adelante, en los últimos dos partidos convertimos muchos puntos, pero tenemos que estar mejor atrás. Veníamos bien con Ferro hasta el tercer cuarto. Que le cortemos los nexos con Gramajo, los extranjeros, podremos disfrutar en la ofensiva con las variantes que podamos tener".

En la parte final, le dejó un párrafo especial al hincha de Unión: "Es clave el apoyo, lo sentí en estos días, es una institución muy prestigiosa, representa a la ciudad en muchos deportes, me apoyaron siempre, me dieron aliento. Con Ferro sentimos ese apoyo, el lunes será un horario especial, es fundamental que nos apoyen, no es fácil pero con el apoyo es un plus, cada vez que nos alientan es un jugador más dentro de la cancha".