Uno Santa Fe | Ovación | Challenger de Buenos Aires

Seis argentinos avanzaron a octavos de final del Challenger de Buenos Aires

Se trata de Román Burruchaga, Alex Barrena, Andrea Collarini, Nicolás Kicker, Facundo Bagnis y Lorenzo Rodríguez.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 06:52hs
Seis argentinos avanzaron a octavos de final del Challenger de Buenos Aires

Terminada la primera ronda del ATP Challenger de Buenos Aires, que se disputa en el Racket Club de Palermo, seis argentinos consiguieron clasificarse a los octavos de final.

Los seis ganadores del día fueron Román Burruchaga (144°), Alex Barrena (188°), Andrea Collarini (264°), Nicolás Kicker (299°), Facundo Bagnis (431°) y Lorenzo Rodríguez (461°).

Además, hubo dos derrotas muy duras para jugadores nacionales: Thiago Tirante (99°) cayó por 6-3 y 6-4 con el paraguayo Daniel Vallejo (254°), mientras que Federico Gómez no pudo con el peruano Gonzalo Bueno (257°), que le ganó por 6-3, 3-6 y 6-7 (3/7).

En una buena jornada para los jugadores argentinos, seis tenistas nacionales se sumaron a la segunda ronda del torneo en el que juegan como locales.

El último de estos triunfos se dio en la cancha central, con la firma de Román Burruchaga. “Burru” tuvo que imponerse a su compatriota Hernán Casanova (411°), quien superó las qualys, por 6-3 y 6-4, en algo más de una hora y media de juego.

Otro gran triunfo argentino se dio en el tercer turno de la cancha 8, que se llenó para ver a dos jóvenes prometedores del tenis local: el reciente finalista del Challenger de Villa Mariah Alex Barrena derrotó a Juan Bautista Torres (415°) por 6-1, 5-7 y 6-4, para mantener su increíble 2025, que ya le dio dos títulos a nivel Challenger y lo hizo subir 377 puestos en el ranking.

Algo después del partido entre Barrena y Torres comenzó el enfrentamiento entre Andrea Collarini y el argentino Luciano Ambrogi (421°), en la lindante cancha 7, que vio ganar al jugador de 33 años por 7-6 (7/5), 2-6 y 6-3.

Nicolás Kicker, la sorpresa del Challenger de Buenos Aires

La sorpresa más grata del día tuvo lugar en el segundo turno de la cancha central, en la que Nicolás Kicker sacó a relucir toda su experiencia para derrotar al cuarto máximo candidato del torneo, el chileno Cristian Garín (124°), por 6-3 y 6-4.

En el turno previo, comenzado a las 10:00 horas, Facundo Bagnis se impuso de gran manera a su compatriota Gonzalo Villanueva (351°), en un partido muy cambiante, que terminó con un resultado de 6-0, 3-6 y 6-3, en favor de quien representó al seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jugando también en el primer turno, pero en la cancha 7, Lorenzo Rodríguez pudo mantener su buen momento y sumar su tercer triunfo consecutivo, derrotando por 6-4 y 6-1 al boliviano Murkel Dellien (260°), para llegar a los octavos de final.

Challenger de Buenos Aires Burruchaga Alex Barrena
Noticias relacionadas
la roma de dybala hace su estreno ante niza en la europa league

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

el inter miami de leo messi quiere enderezar su camino ante new york city fc

El Inter Miami de Leo Messi quiere enderezar su camino ante New York City FC

sudamericana: once caldas quiere completar su clasificacion ante independiente del valle

Sudamericana: Once Caldas quiere completar su clasificación ante Independiente del Valle

mineiro no quiere sorpresas ante bolivar para pasar a semis de la sudamericana

Mineiro no quiere sorpresas ante Bolívar para pasar a semis de la Sudamericana

Lo último

Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Último Momento
Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

El arco de Colón cambiaría de dueño: Paredes tendría su oportunidad

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Ovación
Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

Colón: se teje una particular alianza política rumbo a las elecciones

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad