Selknam y Yacaré abren la 9ª fecha del Súper Rugby Américas

Este sábado 20 de abril en horas del mediodía se pondrá en marcha la 9° fecha del Súper Rugby Américas.La franquicia chilena de Selknam tendrá que enfrentar un duro desafío frente a un Yacaré. Sus caídas frente a American Raptors por 35-33 y Pampas 22-12, han golpeado duramente a una escuadra paraguaya que buscará desquitarse ante un Selknam que vive las cosas desde una perspectiva completamente opuesta, mejorando considerablemente su nivel en las últimas jornadas, empatando con el líder, Dogos XV, y batiendo a American Raptors en suelo estadounidense por un autoritario 7-26. que no ha podido sostener el gran nivel que exhibió durante la mayor parte de la primera rueda.

Yacaré XV formará con: Ezequiel Reyes, Axel Zapata y Rolando Portillo; Ignacio Martínez y Mariano Garcete (capitán); Juan Pérez Rachel, Felipe Puertas y Nicolás Parada Heit; Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby Club) y Joaquín Lamas; Ramiro Moyano, Ramiro Amarilla, Tomás Vanni, Arturo López y Thomas Mac Call. Entrenador: Ricardo Lefort. Como suplentes estarán: Ignacio Palillo, Camilo Blasco, Rodolfo Rivadeneira, Lucio Anconetani, Ariel Nuñez, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta y Juan González.

Rugby2.jpg Pampas jugará el domingo frente a American Raptors en los Estados Unidos. Prensa SAR

Pampas jugará en Estados Unidos

Habrá debut en el segundo partido de la novena fecha cuando Juan Manuel Martínez dirija por primera vez en el certamen, al conducir el encuentro que en Tala RC disputen el anfitrión Dogos XV frente a Cobras Brasil Rugby.El líder del torneo, que en la segunda fecha derrotó a su rival del fin de semana por 29-6 tendrá además de a Martínez en el centro, a Juan López y Nerea Livoni, la referí internacional que también debuta en el torneo.

La fecha cerrará en Glendale, donde American Raptors buscará reencontrarse con la buena senda tras la abultada derrota con Dogos XV la semana pasada. No será sencillo ya que Pampas sabe que no puede perder ningún punto en disputa para seguir peleando por la cima de la tabla con Dogos XV. En el partido de ida, en Newman, el dominio argentino resultó en el triunfo 52-17.Para este encuentro, Francisco González tendrá el silbato, mientras que tendrá la colaboración de Simón Larrubia y Will Nelson, mientras que nuevamente será TMO Chris O’Malley.