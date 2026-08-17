Sergio Busquets vuelve al Barcelona: asumirá un nuevo rol como asistente técnico

La leyenda blaugrana vuelve al club como asistente de Juliano Belletti en el Barça Atlètic, mientras se forma como entrenador y aporta su experiencia hoy.

Sergio Busquets vuelve al Barcelona para iniciar una nueva etapa, esta vez desde el banco. El exmediocampista se incorporará como asistente de Juliano Belletti en el Barça Atlètic, mientras completa el curso de entrenador. Será su regreso al club tres años después de despedirse como jugador y tras dos temporadas y media en Inter Miami antes de anunciar su retiro.

Formado en La Masia, Busquets llegó al primer equipo en la temporada 2008/09 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental de una de las etapas más exitosas de la historia del Barcelona.

Durante su etapa en el conjunto catalán disputó 722 partidos, cifra que lo ubica como el tercer futbolista con más presencias en la historia del club. En ese período conquistó 32 títulos: nueve Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

A nivel internacional, el mediocampista también dejó una huella imborrable con la selección española. Fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa 2012, consolidándose como uno de los referentes de la generación dorada del fútbol español.

Del mediocampo al banco

Reconocido por su elegancia, inteligencia táctica y capacidad para interpretar cada jugada, Busquets ahora tendrá el desafío de trasladar esos conocimientos a los jóvenes del Barça Atlètic.

Como asistente de Juliano Belletti, aportará su experiencia en el día a día del filial y comenzará a desarrollar una nueva faceta dentro del fútbol profesional. El objetivo será colaborar en la formación de los futbolistas que buscan dar el salto al primer equipo, mientras avanza en su preparación para convertirse en entrenador.

Así, una de las figuras más importantes de la historia reciente del Barcelona vuelve a La Masia, pero con una misión diferente: enseñar desde el banco todo aquello que durante años hizo dentro del campo.