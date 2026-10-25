Flamengo rompió el silencio por Marcos Rojo y explicó por qué reclamó ante la Conmebol

El club brasileño difundió su postura tras la presentación contra Estudiantes por la presencia del defensor en la semifinal de la Libertadores y aseguró que había advertido sobre su reclamo.

Flamengo publicó un contundente comunicado para explicar su intervención en la disputa por la habilitación de Marcos Rojo, quien jugó la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 con Estudiantes gracias a una medida provisoria del TAS. El equipo brasileño aclaró que no inició el proceso y defendió su decisión de presentar una protesta formal tras la eliminación por penales.

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Flamengo aclaró que Estudiantes inició el proceso ante el TAS

En su descargo, el conjunto de Río de Janeiro buscó diferenciar su participación en el expediente de la decisión de reclamar por la inclusión del defensor argentino. Según explicó, fue Estudiantes quien acudió al Tribunal Arbitral del Deporte para conseguir la autorización provisoria que permitió utilizar al futbolista en el encuentro decisivo.

Flamengo detalló que el Pincha había solicitado el 9 de octubre a la Conmebol incorporar a Rojo en reemplazo de un jugador lesionado. Sin embargo, la entidad sudamericana rechazó el pedido los días 14 y 15 de octubre, luego de consultar a la FIFA sobre la normativa vigente para los períodos de inscripción.

El club brasileño remarcó que no participó de esas instancias y sostuvo que las reglas deben aplicarse de la misma manera a todos los equipos. También indicó que, cuando Estudiantes recurrió al TAS, fue incorporado al procedimiento el 16 de octubre por decisión vinculada al propio expediente.

El 21 de octubre, el tribunal deportivo autorizó provisionalmente la participación de Rojo, aunque no concedió al equipo argentino una garantía de que su alineación quedaría exenta de eventuales consecuencias deportivas o disciplinarias.

En ese contexto, Flamengo aseguró que advirtió tanto al TAS como a Estudiantes que presentaría un reclamo si el defensor era incluido en el partido. Finalmente, después de la revancha, formalizó su presentación dentro del plazo reglamentario.

“Flamengo actuó únicamente para preservar sus derechos”, sostuvo la institución en el documento difundido en sus canales oficiales. Además, explicó que solicitó que el caso se resuelva antes de la final del certamen continental, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo, donde Palmeiras será el rival de Estudiantes.

El mensaje de Flamengo y la expectativa por la resolución

En otro tramo del comunicado, el Mengao rechazó que su iniciativa tenga como objetivo conseguir una ventaja deportiva por fuera de la cancha. Por el contrario, argumentó que busca defender la aplicación uniforme de las normas que rigen las competiciones internacionales.

“No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países”, expresó el club brasileño.

Pese a la firmeza de su postura, Flamengo también dedicó palabras de reconocimiento a los organismos involucrados y al propio conjunto platense. “Flamengo reitera su profundo respeto al TAS y a la CONMEBOL”, señaló, antes de mencionar a Estudiantes como un “club de reconocida tradición”.

Por último, la institución brasileña aseguró que esperará el pronunciamiento definitivo con tranquilidad y que aceptará la resolución correspondiente. “Flamengo aguardará con serenidad la decisión final y la acogerá con el respeto institucional que siempre ha guiado su actuación y que espera de todos los participantes”, concluyó.

Mientras continúa el procedimiento, la principal incógnita pasa por conocer cuándo se resolverá la cuestión de fondo y qué alcance tendrá el fallo. Aunque Flamengo pretende una definición antes de la final, un eventual cambio en el resultado deportivo aparece como un escenario poco probable.