Julián Álvarez pidió perdón a los hinchas del Atlético y busca dejar atrás la polémica

El delantero argentino reconoció que se equivocó al hablar de su futuro y, tras marcar por segundo partido seguido, intentó recomponer su vínculo con la afición rojiblanca.

Julián Álvarez dio un paso para acercarse nuevamente a los hinchas del Atlético de Madrid. Después de recuperar su eficacia goleadora, el delantero argentino se refirió a la polémica que provocaron sus declaraciones sobre una posible salida al Barcelona durante el Mundial 2026. El cordobés asumió su responsabilidad, pidió disculpas y reconoció que comprende el malestar de los simpatizantes.

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Julián Álvarez pidió disculpas y reconoció el enojo de los hinchas

El atacante de la Selección argentina aprovechó su buen momento futbolístico para intentar cerrar un capítulo incómodo en su relación con el público colchonero. Tras cortar una extensa sequía goleadora frente al Stuttgart por la Champions League, volvió a convertir este sábado ante el Deportivo La Coruña y habló sobre la controversia.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras en el Mundial”, expresó el ex River, quien reconoció que sus declaraciones no fueron acertadas. En ese sentido, profundizó su autocrítica: “La verdad que fueron una equivocación de mi parte, en las formas y el momento”.

El delantero también se puso en el lugar de los simpatizantes que expresaron su descontento por sus intenciones de abandonar el equipo madrileño. “Entiendo el enojo de la gente, yo como hincha también me hubiera enojado”, admitió.

A su vez, valoró el respaldo que recibió durante su etapa en el Atlético, incluso en las semanas más difíciles de la relación con los aficionados. “Siempre estos años, en estas últimas semanas han sido muy generosos, eso lo valoro mucho”, señaló.

De cara a lo que viene, Álvarez dejó en claro que su intención es enfocarse en el rendimiento individual y colectivo, sin prolongar la controversia. “Me tengo que enfocar en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo”, afirmó.

Además, agradeció el acompañamiento del plantel durante este período: “Quiero agradecer porque me ha apoyado durante todo este tiempo”. Por último, remarcó que mantiene la motivación para afrontar los próximos desafíos: aseguró que hay “cosas muy importantes con el equipo”.

La polémica por el Barcelona que provocó el malestar en Madrid

El conflicto tomó fuerza durante el Mundial de 2026, cuando el cordobés manifestó su intención de jugar en el Barcelona y dejó una frase que generó repercusiones: “Es lo mejor para los dos”. Sus palabras desataron el debate sobre su continuidad y provocaron el rechazo de una parte de la hinchada rojiblanca.

En medio de las especulaciones, el Real Madrid y el Arsenal aparecieron como posibles destinos, con ofertas que, según la información difundida, alcanzaron los 150 millones de euros. Sin embargo, el Atlético rechazó una propuesta y el futbolista no aceptó la otra, manteniendo su preferencia por el conjunto catalán.

Desde la dirigencia colchonera fueron contundentes al sostener que el delantero no estaba en venta y que solo aceptarían su salida si se ejecutaba la cláusula de rescisión, estimada en 500 millones de euros.

La situación provocó silbidos y cuestionamientos hacia el campeón del mundo, en medio de opiniones divididas entre quienes defendían su deseo de cambiar de equipo y quienes consideraban que debía continuar comprometido con el Atlético.

Ahora, con dos encuentros consecutivos en los que convirtió y un pedido público de disculpas, Álvarez busca dar vuelta la página. Su desafío será sostener su nivel futbolístico y recuperar la confianza de los hinchas en una temporada con objetivos importantes para el conjunto madrileño.