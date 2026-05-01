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La otra cuenta pendiente que tendrá Colón en su visita a Los Andes

Más allá de los tres puntos, Colón tendrá ante Los Andes el desafío de demostrar que puede sostener su nivel fuera de Santa Fe, donde lleva dos caídas en fila

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 17:42hs
La otra cuenta pendiente que tendrá Colón en su visita a Los Andes

Prensa Colón

Tras la última práctica y el almuerzo en el predio, el plantel de Colón viajó a Buenos Aires para esperar el duelo de este sábado, desde las 15.30, ante Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional.

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Como es habitual, el entrenador Ezequiel Medrán no confirmó la formación, aunque en la previa el foco parece estar puesto en algo más profundo que los nombres: la respuesta en condición de visitante.

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Colón y la necesidad de cortar la malaria de visitante

Ahí está la verdadera prueba. Colón arrastra dos derrotas consecutivas fuera de casa —San Telmo 3-1 y frente a Deportivo Morón 2-0— y necesita revertir una tendencia que ya dejó de ser circunstancial para transformarse en una preocupación concreta.

Colón vs Patronato

Porque más allá de la pelea por la cima, donde sumar es indispensable para no perder terreno, el Sabalero tiene otra misión igual de determinante: demostrar que puede competir con la misma intensidad y solidez lejos del Brigadier López.

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Hasta ahora, la única alegría fuera de Santa Fe fue ante Patronato. Después, llegaron actuaciones irregulares, dudas en el funcionamiento y un nivel que quedó por debajo de las expectativas de un equipo armado para ser protagonista. El duelo en Lomas aparece entonces como un punto de quiebre. No solo por lo que está en juego en la tabla, sino por lo que puede significar en lo anímico y en la construcción de identidad.

Colón Los Andes visitante
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