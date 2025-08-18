El italiano Jannik Sinner se lesionó en el primer set y el español Carlos Alcaraz se terminó quedando con el Masters 1000 de Cincinnati

El italiano Jannik Sinner se lesionó en el primer set de la final cuando perdía 5-0 y debió retirarse, por lo que el título del Masters 1000 de Cincinnati se lo llevó el español Carlos Alcaraz este lunes. Un día inaudito para las definiciones de los torneos profesionales.

En la pista central del Lindner Family Tennis Center, el murciano superó a su rival desde el inicio, en los pocos minutos jugados, acompañado no solo del buen juego sino del calor de Estados Unidos, el cual no le estaba jugando a favor a Sinner.

El encuentro comenzó de la mejor manera para el jugador de El Palmar, donde arrancó con un quiebre en blanco frente a un rival errático y, aunque le costó un poco más consolidar con su servicio, consiguió ponerse 2-0 tras un game luchado que se definió en el deuce.

Alcaraz se coronó campeón del Masters 1000 de Cincinnati

Del lado de Sinner, además de los errores no forzados, se lo notó falto de energía desde los primeros puntos, situación que el español aprovechó al máximo para lograr una nueva ruptura y en apenas diez minutos ya dominaba 3-0.

Posteriormente, Alcaraz amplió la diferencia con un juego agresivo y trepidante, donde elcontrol era absoluto: una dejada precisa y una doble falta del italiano sellaron un 5-0 que reflejó la superioridad del español.

image Sinner se retiró y Alcaraz se quedó con el Masters 1000 de Cincinnati.

Sin poder continuar, el italiano le comunicó a sus médicos que no podía seguir jugando: “Me siento mal, no puedo moverme”. Además, añadió: "No tengo energía".

Sinner estuvo con fiebre en la antesala al encuentro, lo cual lo llevó a no poder disputar de forma correcta en los 20 minutos que se jugó del duelo ante el español: “Ayer no me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche. Empeoró. Intenté salir y jugar al menos un partido corto, pero no pude más”.

De esta forma, Alcaraz se consagró campeón en Cincinatti por primera vez en su carrera. Aun así, el español declaró que esta no es la forma en la que le gusta ganar y en la cámara escribió: “Lo siento, Jannik”.

"Como dijiste, Jannik, así no es como quiero ganar partidos ni ganar un trofeo. Solo quiero disculparme. Sé y entiendo cómo te puedes sentir ahora mismo. Como te he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón. Estoy seguro de que de esta situación volverás mejor, incluso más fuerte", declaró Alcaraz.