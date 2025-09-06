Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Uno Santa Fe | Ovación | US Open

6 de septiembre 2025 · 08:24hs
El italiano Jannik Sinner (1°) le ganó al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°) por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, para clasificar a la final del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Con el triunfo, Sinner está a una victoria de revalidar su título conseguido en 2024, además de haber llegado a su sexta final de Grand Slam.

En la final, Jannik Sinner se enfrentará con el español Carlos Alcaraz (2°), como ya sucedió en las últimas dos finales de Grand Slam. De las mismas, el oriundo de Murcia se impuso en Roland Garros, mientras que el italiano lo hizo en Wimbledon.

En un partido que tuvo mucha más paridad de lo habitual, con un Sinner arrollador en las últimas instancias del US Open, el italiano avanzó al partido por el título.

El primer set tuvo el sello del mejor jugador del mundo. Con dos quiebres, en el segundo y sexto juego, Sinner no dejó dudas y se llevó el parcial por 6-1, sin ni siquiera otorgar puntos de quiebre al canadiense.

De todas formas, Auger-Aliassime no sintió la presión de la misma manera que les ocurrió a los anteriores rivales del italiano, y tuvo un muy buen nivel durante el segundo set.

Luego de tres puntos de quiebre que no pudo aprovechar, en el segundo juego, Auger-Aliassime consiguió un quiebre sorprendente en el octavo juego, para luego cerrar la manga con su servicio.

Los sets siguientes mantuvieron mucha paridad, con 47 minutos y una hora de duración, respectivamente. En el tercero, Sinner aprovechó el segundo break point que tuvo para quedarse con el saque de su oponente, cerrando el set en 6-3 con su saque.

Llegando al cuarto parcial, el italiano tuvo que mantener la sangre fría para levantar cinco puntos de quiebre en su contra, aunque volvió a romper el saque de su rival en el quinto juego. Con la ventaja necesaria, una derecha centralizada y larga de su rival concluyó en su triunfo, en su primer match point.

Alcaraz-Sinner, la final del US Open

Así, el tenis vuelve a regalarle a sus fanáticos una final entre los dos mejores jugadores del mundo, que este año han decidido el destino de cinco títulos: además de los tres Grand Slams mencionados, Alcaraz derrotó al italiano en el Masters 1000 de Cincinnati, el mes pasado, por 5-0 y abandono, y en el Masters de Roma, por 7-6 (7/5) y 6-1.

