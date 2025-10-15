Sorpresa en Racing por la sanción que la Conmebol le aplicó a Costas

La Conmebol multó al DT de Racing, Gustavo Costas, por demorar la vuelta al campo de juego en el segundo tiempo ante Vélez

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Avellaneda. Nadie en Racing podía creerlo cuando se confirmó que la Conmebol había decidido multar fuerte a Gustavo Costas por haber salido al segundo tiempo del partido ante Vélez con apenas unos segundos de retraso. Un detalle menor que terminó en una sanción que generó bronca.

Según informó el ente sudamericano, el técnico de la Academia deberá abonar 50.000 dólares por haber salido menos de un minuto tarde al segundo tiempo de la revancha ante Vélez, en el Cilindro. La cifra llamó la atención por lo desproporcionada y porque dentro del club consideran que hubo un criterio desigual respecto de otros casos.

Por ejemplo, Bruno Henrique, de Flamengo, apenas fue multado con 25.000 dólares por hacer gestos obscenos a los hinchas. Incluso Marcos Rojo recibió solo dos fechas de suspensión tras ser expulsado desde el banco por insultar al árbitro.

El problema para Costas es que ya tiene antecedentes recientes en la Liga Profesional. De los últimos tres partidos que dirigió como local, fue expulsado en dos. Tras el escándalo ante Barracas, había recibido una fecha de suspensión y la obligación de hacer un curso de conducta.

En agosto, además, el Tribunal lo había castigado con cuatro fechas de suspensión efectiva por su reacción contra Darío Herrera en el duelo ante Tigre, cuando reclamó un penal en contra. Aquella vez no pudo siquiera pagar una multa para estar en el banco. Ahora, a días del duelo clave frente a Flamengo, Costas vuelve a quedar en el centro de la polémica.