Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Sorpresa en Racing por la sanción que la Conmebol le aplicó a Costas

La Conmebol multó al DT de Racing, Gustavo Costas, por demorar la vuelta al campo de juego en el segundo tiempo ante Vélez

15 de octubre 2025 · 19:18hs
Sorpresa en Racing por la sanción que la Conmebol le aplicó a Costas

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Avellaneda. Nadie en Racing podía creerlo cuando se confirmó que la Conmebol había decidido multar fuerte a Gustavo Costas por haber salido al segundo tiempo del partido ante Vélez con apenas unos segundos de retraso. Un detalle menor que terminó en una sanción que generó bronca.

Bronca en Racing con la Conmebol

Según informó el ente sudamericano, el técnico de la Academia deberá abonar 50.000 dólares por haber salido menos de un minuto tarde al segundo tiempo de la revancha ante Vélez, en el Cilindro. La cifra llamó la atención por lo desproporcionada y porque dentro del club consideran que hubo un criterio desigual respecto de otros casos.

Por ejemplo, Bruno Henrique, de Flamengo, apenas fue multado con 25.000 dólares por hacer gestos obscenos a los hinchas. Incluso Marcos Rojo recibió solo dos fechas de suspensión tras ser expulsado desde el banco por insultar al árbitro.

El problema para Costas es que ya tiene antecedentes recientes en la Liga Profesional. De los últimos tres partidos que dirigió como local, fue expulsado en dos. Tras el escándalo ante Barracas, había recibido una fecha de suspensión y la obligación de hacer un curso de conducta.

En agosto, además, el Tribunal lo había castigado con cuatro fechas de suspensión efectiva por su reacción contra Darío Herrera en el duelo ante Tigre, cuando reclamó un penal en contra. Aquella vez no pudo siquiera pagar una multa para estar en el banco. Ahora, a días del duelo clave frente a Flamengo, Costas vuelve a quedar en el centro de la polémica.

Racing Gustavo Costas Conmebol
Noticias relacionadas
racing tiene una complicada visita a banfield en busca de llegar a los playoffs

Racing tiene una complicada visita a Banfield en busca de llegar a los playoffs

racing se juega su ultima carta ante banfield en el florencio sola

Racing se juega su última carta ante Banfield en el Florencio Sola

pardo se lesiono en racing y peligra su presencia en las semis de la libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

atenas logro su primera victoria de la temporada de la liga nacional

Atenas logró su primera victoria de la temporada de la Liga Nacional

Lo último

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

Último Momento
Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

Verano y alta demanda energética: la EPE anticipa su plan de acción por la llegada del calor y los picos de consumo

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

No fue nadie a Diputados: ante las ausencias de Caputo, Lugones y Karina se cayó la sesión por falta de quórum

Ordoñez: No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación

Ordoñez: "No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Santa Fe

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Santa Fe

Ovación
¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

Los puntos a favor y en contra para que Ezequiel Medrán continúe como DT de Colón

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos