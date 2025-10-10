Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing se juega su última carta ante Banfield en el Florencio Sola

Racing, de mal paso en el Clausura, visitará a Banfield, desde las 18, en el Florencio Sola, en busca de seguir en carrera por llegar a los playoffs.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2025 · 10:01hs
Racing se juega su última carta ante Banfield en el Florencio Sola

Racing visitará este sábado a Banfield, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita acomodarse en la pelea por el ingreso a los playoffs y a las copas internacionales del año que viene.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 18 en el Estadio Florencio Sola, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Pese a estar en las semifinales de la Copa Libertadores, Racing llega a este encuentro en un complicado momento, ya que acumula tres partidos seguidos sin conseguir un triunfo y viene demostrando un muy flojo nivel en sus últimas presentaciones. A esto hay que sumar la lesión del delantero Elías Torres, quien apuntaba a ser el compañero de Adrián “Maravilla” Martínez en la ofensiva racinguista y sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La “Academia” está teniendo una muy floja campaña en este Torneo Clausura, donde marcha duodécimo en la Zona A con solo 12 puntos. Esto provocó una fuerte caída en la tabla anual para los dirigidos por Gustavo Costas, quienes están décimos y por ahora fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales del 2026.

Banfield, por su parte, está undécimo en la Zona A con 14 puntos, aunque en un fútbol argentino que está tan nivelado para abajo se encuentra a solo tres puntos de los líderes, que son Boca, Unión de Santa Fe, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

El “Taladro”, que es dirigido por Pedro Troglio, acumula tres partidos consecutivos sin ganar, en los que perdió con Argentinos Juniors y Huracán y empató con Unión de Santa Fe.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Clausura 2025
  • Zona A – fecha 12
  • Banfield – Racing
  • Estadio: Florencio Sola
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: José Carreras
  • Hora: 18. TV: TNT Sports Premium

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Lautaro Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martín y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Racing Banfield Florencio Sola
