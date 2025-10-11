Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing tiene una complicada visita a Banfield en busca de llegar a los playoffs

Racing visitará, desde las 18, a Banfield por la fecha 12 del Clausura, con el objetivo de ganar para acomodarse en la pelea por el ingreso a los playoffs

11 de octubre 2025 · 08:24hs
Racing visitará a Banfield por la fecha 12 del Clausura, con el objetivo de ganar para acomodarse en la pelea por el ingreso a los playoffs. El encuentro irá, desde las 18, en el Estadio Florencio Sola, y se podrá ver por TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Pese a estar en las semifinales de la Copa Libertadores,Racing llega a este encuentro en un complicado momento, ya que acumula tres partidos seguidos sin conseguir un triunfo y viene demostrando un muy flojo nivel en sus últimas presentaciones.A esto hay que sumar la lesión del delantero Elías Torres, quien apuntaba a ser el compañero de Adrián “Maravilla” Martínez en la ofensiva racinguista y sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La Academia está teniendo una muy floja campaña en este Torneo Clausura, donde marcha duodécimo en la Zona A con solo 12 puntos. Esto provocó una fuerte caída en la tabla anual para los dirigidos por Gustavo Costas, quienes están décimos y por ahora fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales del 2026.

Banfield, por su parte, está undécimo en la Zona A con 14 puntos, aunque en un fútbol argentino que está tan nivelado para abajose encuentra a solo tres puntos de los líderes, que son Boca, Unión de Santa Fe, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

El Taladro, que es dirigido por Pedro Troglio, acumula tres partidos consecutivos sin ganar, en los que perdió con Argentinos Juniors y Huracán y empató con Unión.

Probables formaciones de Banfield y Racing

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Lautaro Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martín y Tomás Conechny.DT: Gustavo Costas.

Hora: 18.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: José Carreras.

Estadio: Florencio Sola.

TV: TNT Sports Premium.

Racing Banfield Clausura
