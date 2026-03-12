Uno Santa Fe | Colón | Claudio Chiqui Tapia

Tapia quiere la Finalissima en el Monumental y abre pulseada con España

El presidente de la AFA expresó su intención de que el duelo entre Argentina y España se dispute en el estadio de River, en medio de la incertidumbre por la sede original en Qatar.

12 de marzo 2026
En medio del debate por la sede de la próxima Finalissima, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, manifestó públicamente su intención de que el partido entre Argentina y España se dispute en el estadio Monumental. El dirigente lo afirmó al retirarse de su indagatoria judicial en los tribunales de Comodoro Py.

Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en su país y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, señaló Tapia, dejando en claro la postura de la AFA respecto al escenario que debería albergar el encuentro entre los campeones de América y Europa.

Una disputa por la sede

La declaración del dirigente argentino se da en un contexto de incertidumbre respecto a la organización del evento. En las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol propuso que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

La iniciativa surgió a partir de las dudas que rodean a la sede originalmente designada: el estadio Lusail de Qatar, escenario de la final del Mundial 2022. El conflicto bélico en Medio Oriente generó preocupación en materia de seguridad y obligó a los organizadores a evaluar alternativas para la disputa del encuentro.

La Finalissima está programada para el 27 de marzo y enfrentará a la Selección argentina campeona de la Copa América con España, vigente ganadora de la Eurocopa, dos selecciones que además aparecen entre las principales candidatas para el Mundial 2026.

La declaración judicial de Tapia

Las palabras del titular de la AFA se produjeron luego de presentarse ante la Justicia en el marco de una investigación que analiza presuntas irregularidades vinculadas a retenciones impositivas y aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos.

Tapia declaró ante el juez Diego Amarante, quien lleva adelante la causa en los tribunales federales. Un día antes también había comparecido el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como parte del mismo expediente. Tras la indagatoria, el dirigente buscó bajar el tono a la situación judicial. “Cumplimos con lo que quería la Justicia”, aseguró al retirarse del edificio judicial.

Una causa con repercusión

La investigación intenta determinar si existieron irregularidades en el manejo de tributos relacionados con la actividad del fútbol argentino. El expediente también involucra a otros dirigentes vinculados a la estructura de la AFA.

En el inicio del proceso, la defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a indagatoria, aunque el planteo fue rechazado por el magistrado. En paralelo, el juez dispuso restricciones para salir del país, aunque posteriormente le concedió el permiso correspondiente al titular del fútbol argentino.

