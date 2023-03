El entrenador de Independiente, Leandro Stillitano le respondió hoy al presidente del club, Fabián Doman, que "no" se le "cruza por la cabeza" irse, luego de que el máximo dirigente "rojo" sugiriera ayer esa posibilidad si el sábado no se obtenía un resultado satisfactorio ante Colón, último en el campeonato de la LPF, en Avellaneda.

"Todos queremos ganar, presidente, jugadores y entrenador. Pero no me voy a ir, porque estoy muy bien con todo el cuerpo técnico y el plantel. No se me cruza por la cabeza alejarme de Independiente", le dijo hoy Stllitano a D Sports Radio.