Sudamericano U17: Argentina derrotó a Colombia y es líder en su grupo

La La Selección Argentina U17 masculina obtuvo un trabajado triunfo por 78-69 en su tercera presentación en el Sudamericano ante Colombia

12 de diciembre 2025 · 17:28hs
Tres de tres para la Selección Argentina U17 en el Sudamericano de Paraguay, tras derrotar este viernes a Colombia por 78-69 en un partido parejo y físico, que se desniveló en el final. De esta manera, el elenco nacional está invicto y espera rival para las semis de este sábado. Se definirán dos boletos a la AmeriCup U18.

Argentina no le dio chances a Colombia

De entrada, Argentina se topó con una realidad distinta a la que había enfrentado en sus dos partidos anteriores. En un contexto de mayor paridad y fricción, los chicos sacaron una efímera ventaja de seis promediando el parcial, pero rápidamente Colombia lo empató forzando errores. Con tres tiros libres sobre el final, Argentina cerró arriba 20-17.

La tendencia se intensificó en el segundo cuarto, con un rival urgido y con decisión de presionar, Argentina no pudo ejecutar con soltura. Eso impactó en la efectividad, sobre todo desde la larga distancia, que venía siendo la carta de gol del equipo. Con la intensidad colombiana, las oportunidades para despegarse en el marcador fueron en la pintura y desde la línea, pero los chicos tampoco estuvieron finos en la definición. Por eso, el cuarto terminó empatado y la diferencia al entretiempo era de tres (33-30).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1999574285120090422&partner=&hide_thread=false

A la vuelta de los vestuarios se mantuvo la paridad producto de nerviosismo y desprolijidades propias de un partido decisivo. Pero la aparición de Santiago Pettinarolli resultó determinante en ese pasaje. El ala-pívot cordobés metió trece puntos en el parcial, incluyendo tres triples casi consecutivos, para que Argentina saque 11. Los chicos ganaron el cuarto y cerraron el tercero arriba por 55-47.

El último capítulo abrió con una espectacular ráfaga de Joaquín Caumo, que anotó los primeros doce puntos del equipo y le devolvió la ventaja de doble dígito. El base se hizo cargo y absorbió el juego en un momento clave para apagar los intentos del rival. A partir de allí, y ante un rival que no bajó los brazos, Argentina manejó los tiempos, utilizó posesiones largas y sentenció el resultado.

Joaquín Caumo fue nuevamente el goleador del encuentro, autor de 24 puntos con 14 de 16 desde la línea. Lo acompañó Santiago Pettinaroli con 21 unidades y 7 rebotes. Argentina lanzó para un 23% en triples, por debajo de sus números en el certamen, pero compensó con un 25/35 en libres y 22 rebotes ofensivos.

Trabajada victoria para el elenco nacional, que cierra invicto la fase de grupos y que este sábado disputará las semifinales en busca de asegurarse uno de los boletos a la AmeriCup U18 del año próximo, el primer objetivo que fue a buscar a Asunción. El horario y el rival se confirmarán con el devenir del viernes.

