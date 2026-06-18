Uno Santa Fe | Ovación | Suiza

Suiza goleó a Bosnia y se acerca a los 16avos del Mundial

Johan Manzambi por duplicado, Rubén Vargas y Granit Xhaka de penal fueron los autores de los cuatro tantos de Suiza para el triunfo por 4-1

18 de junio 2026 · 19:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Suiza goleó a Bosnia y puso en pie en los 16avos.

Suiza goleó a Bosnia y puso en pie en los 16avos.

Suiza quedó virtualmente clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles.

Suiza dio un paso clave para la clasificación

Johan Manzambi por duplicado, Rubén Vargas y Granit Xhaka de penal fueron los autores de los cuatro tantos de Suiza cerca del final del segundo tiempo, mientras que Ermin Mahmic descontó para Bosnia.

Aunque el marcador terminó siendo amplio, el encuentro se mantuvo equilibrado durante gran parte de su desarrollo y recién se rompió en los últimos 15 minutos.

La selección helvética fue superior desde el inicio y contó con las situaciones más claras, pero recién logró abrir el marcador gracias a Johan Manzambi, quien capitalizó el dominio de la Nati para poner el 1-0.

El golpe fue aún más duro para Bosnia, que poco después sufrió la expulsión de Tarik Muharemovic por una infracción como último recurso.

Con un jugador más, Suiza aprovechó los espacios y amplió la ventaja a los 84 minutos mediante Ruben Vargas. Ya en el tramo final, Manzambi volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y estirar la diferencia.

Bosnia alcanzó a descontar a través de Ermin Mahmic en un cierre frenético, pero la reacción duró poco. En el sexto minuto de adición, Granit Xhaka convirtió un penal y selló el definitivo 4-1.

La acción para el seleccionado suizo seguirá al enfrentar a Canadá, el próximo miércoles 24 de junio desde las 16. En el mismo día y horario, Los Dragones se medirán ante Qatar para cerrar la fase regular del Grupo B y definir los clasificados a los 16avos de final.

Suiza Bosnia Mundial
Noticias relacionadas
Boca presentó al Vasco Arruabarrena.

Boca presentó al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

El santafesino Franco Anzillero se presenta en el festival organizado por Cloroformo López.

Varios santafesinos se presentan en el Club Ministerio de Paraná

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1.

República Checa empató con Sudáfrica y ambos complicaron sus chances de seguir en el Mundial

Dibu Martínez busca alcanzar un récord en el arco del selecciondo argentino.

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Lo último

Boca presentó al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

Boca presentó al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

Fuerte respaldo vecinal al proyecto de la Plaza Italia: Tenemos mucho cemento y nos faltan espacios verdes

Fuerte respaldo vecinal al proyecto de la Plaza Italia: "Tenemos mucho cemento y nos faltan espacios verdes"

Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: Chimentera de poca monta

Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Chimentera de poca monta"

Último Momento
Boca presentó al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

Boca presentó al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

Fuerte respaldo vecinal al proyecto de la Plaza Italia: Tenemos mucho cemento y nos faltan espacios verdes

Fuerte respaldo vecinal al proyecto de la Plaza Italia: "Tenemos mucho cemento y nos faltan espacios verdes"

Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: Chimentera de poca monta

Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Chimentera de poca monta"

Suiza goleó a Bosnia y se acerca a los 16avos del Mundial

Suiza goleó a Bosnia y se acerca a los 16avos del Mundial

Crueldad en Santa Rosa de Lima: desvalijaron a una pareja de no videntes que hace 20 años vive en el barrio

Crueldad en Santa Rosa de Lima: desvalijaron a una pareja de no videntes que hace 20 años vive en el barrio

Ovación
Varios santafesinos se presentan en el Club Ministerio de Paraná

Varios santafesinos se presentan en el Club Ministerio de Paraná

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Suiza goleó a Bosnia y se acerca a los 16avos del Mundial

Suiza goleó a Bosnia y se acerca a los 16avos del Mundial

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB