10 de enero 2026 · 13:47hs
Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026, luego de superar este sábado sus respectivas semifinales en Sídney. El conjunto helvético logró una clasificación histórica al imponerse 2-1 ante Bélgica, mientras que los polacos dieron el golpe al derrotar al campeón defensor, Estados Unidos, también por 2-1.

Se armó la final de la United Cup

La primera semifinal tuvo como protagonista a Suiza, que accedió por primera vez a la definición del torneo. El pasaje se selló en el dobles mixto, donde Belinda Bencic y Jakub Paul superaron a Elise Mertens y Zizou Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 en el súper tie-break, cerrando una serie muy pareja frente al combinado belga.

La llave había comenzado con una nueva actuación sobresaliente de Bencic, quien abrió el marcador al vencer a Mertens por 6-3, 4-6 y 7-6(0) en más de dos horas de juego. Bélgica había reaccionado en el segundo punto gracias al triunfo de Zizou Bergs ante Stan Wawrinka por 6-4, 6-7 y 6-4, resultado que estiró la definición hasta el decisivo dobles mixto.

En la otra semifinal, Polonia protagonizó una gran sorpresa al eliminar a Estados Unidos. La serie se abrió con la sólida victoria de Hubert Hurkacz sobre Taylor Fritz por 7-6(1) y 7-6(2), en un duelo dominado por el saque y resuelto en ambos desempates a favor del polaco.

Estados Unidos igualó la eliminatoria en el segundo punto con un triunfo contundente de Coco Gauff ante Iga Swiatek por 6-4 y 6-2, forzando nuevamente la definición al dobles mixto. Allí, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski se impusieron a Gauff y Christian Harrison por 7-6(5) y 7-6(3), cerrando una victoria trabajada para el equipo europeo.

De esta manera, Suiza y Polonia se enfrentarán este domingo en la final de la United Cup 2026, en un duelo inédito que coronará a un nuevo campeón del certamen.

Para los helvéticos será la oportunidad de completar una campaña histórica liderada por Bencic y el último año de Wawrinka, mientras que los polacos buscarán confirmar su gran semana tras dejar en el camino al último campeón.

