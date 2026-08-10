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Nahuel Molina llegó a Roma y fue recibido por una multitud de hinchas

Nahuel Molina dejó Atlético de Madrid y arribó a Italia para sumarse a Roma, donde firmará contrato hasta junio de 2030.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 16:45hs
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Nahuel Molina llegó a Roma y fue recibido por una multitud de hinchas

Nahuel Molina ya está en Italia para comenzar una nueva etapa de su carrera. El defensor argentino arribó a Roma luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina y fue recibido por numerosos simpatizantes del club. El lateral derecho dejará Atlético de Madrid después de cuatro temporadas y se incorporará al equipo dirigido por Gian Piero Gasperini.

LEER MAS: Nahuel Molina no sigue en Atlético de Madrid y será nuevo refuerzo de Roma

Molina vuelve al fútbol italiano

El futbolista surgido de Boca tendrá una nueva experiencia en la Serie A, campeonato en el que ya se destacó durante su paso por Udinese entre 2020 y 2022. Su rendimiento en aquel período le permitió dar el salto hacia Atlético de Madrid, donde permaneció durante cuatro temporadas.

Con la camiseta del conjunto español, Molina disputó 181 encuentros, convirtió nueve goles y aportó 16 asistencias. Ahora, después de su participación en la Copa del Mundo, el defensor decidió cambiar de destino y regresar a Italia.

Su llegada a la capital italiana generó una importante expectativa entre los seguidores de Roma. Decenas de hinchas se acercaron para recibirlo y darle la bienvenida antes de que complete los trámites correspondientes para convertirse oficialmente en jugador del club.

El mercado de Roma y el futuro de Atlético

La incorporación del argentino responde a una necesidad concreta del conjunto italiano. La salida de Zeki Celik, quien continuará su carrera en Juventus como jugador libre, dejó un espacio en la defensa que la dirigencia buscó cubrir con un futbolista de experiencia.

Molina llegará con un vínculo que se extenderá hasta el 30 de junio de 2030 y se sumará a un plantel en el que también se encuentran los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé.

Mientras tanto, Atlético de Madrid analiza cómo utilizar los ingresos obtenidos durante este mercado. La venta del lateral argentino, sumada a la transferencia de Thiago Almada a River y a la posible salida de Matteo Ruggeri rumbo a Aston Villa, podría permitirle al club español ir nuevamente por un viejo objetivo.

El nombre elegido sería Cristian Romero, quien tiene encaminada su salida de Tottenham. El defensor argentino aparece así como una de las principales alternativas para reforzar la última línea del equipo madrileño.

Nahuel Molina Roma
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