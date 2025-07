Swiatek demolió a Anisimova y es la nueva reina de Wimbledon

La final, disputada en el Court Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, le otorgó a la polaca de 24 años su sexto título de Grand Slam y el primero sobre el césped de Wimbledon, convirtiéndola en la primera tenista de su país en levantar el trofeo. Con esta consagración, Iga Swiatek suma a su palmarés los títulos de Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024), US Open (2022) y ahora Wimbledon (2025), completando así su colección en las tres grandes superficies del circuito.