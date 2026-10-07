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Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: "Siempre te lleva a dar un poco más"

Nicolás Tagliafico valoró los ocho años compartidos con el capitán y destacó su perseverancia para superar cada obstáculo con la Selección.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 16:37hs
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Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: Siempre te lleva a dar un poco más

La despedida de Lionel Messi dejó emociones entre todos los integrantes de la Selección argentina. Nicolás Tagliafico fue uno de los que habló después del último partido del capitán ante Benín y destacó todo lo que significó compartir equipo durante ocho años con el rosarino, además de remarcar la influencia que tuvo dentro y fuera del campo.

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El recuerdo de ocho años junto al capitán

Tagliafico habló en zona mixta y repasó lo que representó para él haber coincidido durante tanto tiempo con Messi en la Albiceleste. El lateral izquierdo reconoció que fueron años especiales y aseguró que la presencia del capitán siempre funcionó como un estímulo para mejorar.

“Ocho años es muchísimo y siento que va a ser inolvidable porque él te hace superar todo el tiempo dentro y fuera de la cancha”, manifestó el defensor al recordar su experiencia junto al máximo referente del seleccionado.

Consultado por la determinación de Messi de cerrar su ciclo con Argentina, Tagliafico explicó que dentro del plantel entendieron y respetaron la decisión. Aunque admitió que existía el deseo de que continuara, también valoró que el capitán pudiera disfrutar su última etapa con la camiseta nacional.

“Sentimos que tomó su decisión y es buenísimo que lo haya disfrutado. Él lo dijo bien. El día que lo pasó increíble fue después de salir campeones”, señaló.

El futbolista del seleccionado reconoció que la despedida tuvo una carga emocional particular. Según contó, Messi se mostró feliz por la manera en la que terminó su recorrido, aunque también sintió tristeza porque su vínculo con el fútbol y con la Selección siempre fue muy fuerte.

El legado y lo que viene para Argentina

Tagliafico también hizo foco en la capacidad que tuvo Messi para sobreponerse a los momentos más difíciles de su carrera internacional. Para el defensor, el camino recorrido por el capitán puede funcionar como una enseñanza que trasciende al fútbol.

“Nunca bajó los brazos y eso es un claro ejemplo para la vida en general de que si seguís intentando, las cosas pasan”, sostuvo. En ese sentido, recordó las dificultades que Messi atravesó con la camiseta argentina y remarcó que nunca abandonó su objetivo.

El lateral también puso la mirada en el futuro y destacó la importancia de que los futbolistas más jóvenes puedan aprovechar el ambiente que se construyó en los últimos años alrededor del seleccionado.

“Ojalá que este recambio y el ambiente positivo que trajo la Selección sirva para los chicos nuevos para dejarla en lo más alto”, expresó.

A diferencia de Messi, Tagliafico todavía no piensa en despedirse. El defensor dejó abierta la puerta para continuar formando parte del equipo nacional y aseguró que cada convocatoria le permite entregar un esfuerzo adicional.

“Por ahora sigo. Siempre que vengo a la Selección saco un plus, pero entiendo que son momentos y en algún momento tendré que despedirme también”, concluyó.

Así, mientras la Albiceleste comienza a transitar una nueva etapa sin su histórico capitán, Tagliafico se mantiene como uno de los futbolistas experimentados del plantel y busca seguir aportando dentro de un proceso que apunta a darle continuidad a una generación que dejó una marca histórica.

Tagliafico Messi
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