Uno Santa Fe | Ovación | Talleres

Talleres-River, con asuntos pendientes en Córdoba

Talleres y River, que llegan en un mal momento y con varios

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2025 · 09:24hs
Talleres-River, con asuntos pendientes en Córdoba

Talleres y River chocan este sábado en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por TNT Sports.

La “T” de Carlos Tevez busca salir de la crisis y acercarse a la zona de clasificación; mientras que el “Millonario” atraviesa uno de sus peores momentos, tras cuatro derrotas al hilo en el certamen.

Probables formaciones de Talleres vs River

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Talleres River Córdoba
Noticias relacionadas
newells echo a cristian fabbiani antes de enfrentar a union

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

colapinto busca romper la mala racha en la carrera sprint del gp de austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

medvedev supero a duckworth y se metio en la final del atp 250 de almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

la afa presento la nueva edicion del torneo regional federal amateur

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Lo último

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Último Momento
Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Ovación
Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos