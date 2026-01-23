Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Talleres y Newell's levantan el telón del Apertura en el Kempes

Con caras nuevas y la necesidad de dejar atrás un flojo 2025, Talleres y Newell's se enfrentan este viernes desde las 22.15.

23 de enero 2026 · 08:20hs
La primera fecha del Torneo Apertura tendrá un cruce con promesa de intensidad en Córdoba. Talleres y Newell’s Old Boys se medirán este viernes a partir de las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un partido que marcará el inicio de un nuevo ciclo para dos equipos que buscan revancha tras una temporada pasada muy por debajo de las expectativas.

El encuentro será arbitrado por Luis Lobo Medina, con Germán Delfino a cargo del VAR, y contará con televisación de ESPN Premium.

Talleres, renovación y gol como prioridad

La “T” dejó atrás un 2025 para el olvido, con rendimientos irregulares y una alarmante falta de eficacia en ataque. Con ese diagnóstico claro, la dirigencia y el cuerpo técnico apostaron por una renovación que apunta a cambiar la cara del equipo desde lo futbolístico.

El nombre más resonante en ese proceso es el del delantero Ronaldo Martínez, goleador del último Clausura, quien llegó desde Platense para aportar el poder de fuego que tanto necesitaba el conjunto de Barrio Jardín. A él se suma Juan Sforza, que arribó a préstamo desde Brasil tras su paso por Vasco da Gama, con la misión de aportar dinámica y juego en la mitad de la cancha.

La idea es construir un equipo más agresivo, con mayor presencia ofensiva y protagonismo en casa, donde Talleres buscará hacerse fuerte desde el arranque del campeonato.

Newell’s arranca de cero con nuevo cuerpo técnico

En Rosario tampoco fue sencillo el cierre de 2025. A la irregularidad deportiva se sumó un conflicto institucional tras la denuncia del ex entrenador Cristian Fabbiani por una supuesta deuda económica, situación que generó ruido en el arranque del año. Sin embargo, en el Parque Independencia prefieren mirar hacia adelante.

La ilusión rojinegra se apoya en el arribo de la dupla técnica Favio Orsi – Sergio Gómez, que vuelve al fútbol argentino luego de consagrarse campeón del Apertura con Platense. La expectativa está puesta en que puedan trasladar esa identidad competitiva a un plantel que sumó nombres importantes en el mercado.

Entre las incorporaciones se destacan el arquero Gabriel Arias, el delantero Matías Cóccaro y futbolistas como Franco García, Nicolás Goitea y Walter Núñez, quienes llegan para elevar el nivel de competencia interna y darle nuevas variantes al equipo.

Un duelo para empezar a cambiar la historia

Tanto Talleres como Newell’s necesitan arrancar con el pie derecho para dejar atrás un año adverso y recuperar la confianza de su gente. El Kempes será el escenario de un cruce entre dos equipos en reconstrucción, con nuevas piezas y la urgencia de volver a ser protagonistas.

Datos del partido

Hora: 22.15

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Germán Delfino

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: ESPN Premium

