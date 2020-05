Tata Baldomir: "No le deseo a nadie estar encerrado por algo que no hiciste"

El excampeón mundial de boxeo, Carlos Baldomir, se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria 2 de Las Flores, por haber sido condenado a 16 años por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente y ser ascendiente de la misma”. También fue condenado por "abuso sexual gravemente ultrajante (reiterados)" calificado y en concurso real, y "promoción a la corrupción a menores de edad agravado", en ese caso en concurso ideal.

En un reportaje brindado al programa KO 9, que se emite por LT9 Radio Brigadier López, el expúgil santafesino arrancó señalando: "No sabía nada que me habían dado por muerto, recién a la una de la tarde me entero cuando me sacan una foto para demostrar que estaba vivo. Me dio bronca porque mi familia estaba muy preocupada. Mi familia se preocupó porque no tenía cómo comunicarse conmigo".

Sobre los hechos ocurridos el 24 de marzo en la cárcel ubicada en el norte de nuestra capital expresó: "Estamos a cien metros del lugar donde pasó todo, cruza una cancha de fútbol, hay un tejido, ya que nosotros estamos en la alcaidía, son dos pabellones, ocho y nueve. Son pabellones de adultos, pero como hay tantos, abrieron un sector de abusos en el tres, allá donde están por otras causas. A los de abusos no nos quieren, y nos discriminan mucho, Aparentemente protestaron por los permisos atrasados y la condicional, entonces se les fue de las manos cuando rompieron la farmacia, se la agarraron con el pabellón 3 de abusos, y ahí fue que mataron a cuatro o cinco. Por eso me dieron por muerto a mí".

"La confusión se dio porque como era un pabellón de estas causas de abuso, entonces dijeron eso. Que era yo el que estaba muerto. Pero por suerte me alargaron la vida. Estábamos a cincuenta metros de donde estaban ellos, nos separa un tejido, empezó a llegar la policía, hizo una columna para que no pasen. Fueron cuatro o cinco horas de miedo y angustia. No podíamos hacer nada porque no estábamos preparados para esas cosas, y la policía tampoco. Tuvieron que tirar balas de goma y ahí fue que no pudieron pasar", destacó Tata Baldomir desde la cárcel de Las Flores.

Pica2.jpg Carlos Tata Baldomir fue condenado a 16 años de prision efectiva. UNO / José Busiemi

Más consideraciones

Ante la consulta sobre cómo están con el tema coronavirus, Baldomir comentó que "hasta ahora nos estamos salvando, gracias a Dios, ya que no hay nadie con coronavirus. Al no tener visitas no tenemos contacto con otra gente, salvo los celadores que nos ven a nosotros. Si le pasa a alguno de ellos, ahí si puede agarrar a todo el penal el coronavirus, pero de otra forma no. Tratamos de hacer lo que pide el presidente, como lavarse las manos, y cuidarse. A pesar de que estamos en una cárcel, tratamos de estar bien".

El exboxeador de 49 años confió: "Cómo son tan mentirosos los abogados, imaginate que cambié cuatro. Tres me sacaron plata, y no hicieron nada. El otro me sacó más y estamos ahí. Vamos a las apelaciones, y esperemos que nos vaya bien. Falta la segunda apelación que es la Corte de Santa Fe". Y agregó: "Estoy detenido hace tres años y medio va a ser el 18 de mayo. El primer fiscal Omar De Pedro, que tenía la causa en ese momento, me ofreció cinco años para no ir a juicio. Fijate que si hubiese aceptado, hoy estaría en mi casa".

"Pensé que la Justicia era correcta, pero no, en Santa Fe, porque es la que me tocó, pero he visto y escuchado que se manejan así los jueces y fiscales. Estoy condenado como un asesino, un violador, me dieron con un caño. Por lo que me acusan, si fuera verdad, tendría que pagar seis u ocho años, y me dieron como si violé o maté, dieciocho años. Ni a un asesino le dan tanto, porque una muerte la pagan ocho años" expresó el excampeón mundial de la categoría welter.

Siguió expresando: "Me condenaron sin pruebas, porque no hay una examen médico que diga que Baldomir violó a la hija, no hay un examen de nada. Son todos dichos de la fiscal y nada más. Eso me pone muy mal, porque si tenés alguna prueba, con que me va a condenar, pero no con dichos. Una cámara Gesell donde la madre le cuenta a la doctora todo lo que supuestamente le hice yo, por lo que esa cámara Gesell no es válida. No tiene que preguntarle la doctora a la víctima que le cuente qué le pasó. Y eso lo dijo la doctora en el juicio. Nosotros creíamos que ahí se caía la cámara Gesell y yo me iba".

Pica3.jpg El exboxeador está detenido desde el 18 de noviembre de 2016. UNO / José Busiemi

Baldomir asegura que es inocente

Tata Baldomir, que cerró su carrera en 2014, lo hizo con un total de 49 victorias (15KO), 16 derrotas y 6 empates, manifestó: "Estoy esperando que Lourdes diga la verdad. Ella es mayor de edad, diciendo que yo no le hice nada, yo me voy de acá. Estoy esperando eso, siempre tuve esa fe, y la sigo teniendo que mi hija va a decir la verdad, y yo me voy a ir de acá".

"Quiero demostrar mi inocencia, pero la única que lo puede hacer es Lourdes. Porque como vamos con las apelaciones no sé qué va a pasar. Quiero estar lo menos posible acá adentro. No tengo ningún antecedente por nada. No le deseo a nadie estar encerrado por algo que no hice", sostuvo el boxeador nacido en barrio Los Hornos de Santa Fe en abril de 1971.

Fue contundente al señalar: "Lo que logré lo hice con mi esfuerzo, nadie me dio nada, llegué por voluntad propia. Hoy la gente está en contra. Nunca pude hablar y el porqué de la denuncia. Cuando se inició el juicio, presenté una carta documento en donde me pide 5.000 pesos el mes de octubre de alimentos, y en noviembre me denuncia porque no le doy la plata. Le pregunto por el dinero que está en Estados Unidos, y ahí empezó todo esto, cuando le reclamé la plata esa. Estamos hablando de mucho dinero".

11052020 f4 baldomir desde la carcel de las flores.jpg Baldomir en su pelea ante el mexicano Canelo Álvarez en Los Angeles en 2010.

Sus combates ante Mayweather y Canelo

"Ser campeón del mundo para un deportista es lo más grande que hay. Me hizo reír porque fui elegido el mejor boxeador del año en Estados Unidos, y cuando vine a buscar el Olimpia de Oro a la Argentina se lo dieron a Chiaraviglio que tenía veinte años y lo podía haber ganado los próximos años. No fui reconocido en mi propia tierra" .

"Pelear contra Mayweather fue lo máximo porque yo ya era campeón mundial, y había completado mi sueño de ser campeón. Entonces apurado lo desafié porque él era el mejor, lo enfrenté y me ganó bien por puntos. Y con Canelo Álvarez, vuelvo después de tres años de haberme retirado, bajé de 90 a 60 kilos, y me ganó por knock out en el sexto asalto" contó sobre dos peleas claves en su carrera como boxeador profesional.

En el epílogo del reportaje brindado el programa KO 9, que conduce Claudio Virgolini, por LT9 desde la cárcel consignó: "No tiré tanta plata en los casinos, la que fue más inteligente fue mi mujer la que me metió acá adentro, que se quedó con las propiedades, con la cuenta de Estados Unidos, ella sí que fue más inteligente que yo. Pero yo traté que mis hijos tengan un buen pasar, pero no sé en qué se lo gastó. Yo hice un buen respaldo para ellos, porque gané mucho dinero, y el primero que cobró uno o dos millones de dólares".