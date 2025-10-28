Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

El entrenador analizó la situación de la Lepra, que este viernes se mide ante Unión en busca de los tres puntos para zafar de la zona comprometido

Tras la salida de Cristian Fabbiani, las autoridades de Newell’s convocaron a Lucas Bernardi para hacerse cargo del equipo y una de las primeras decisiones que tomó fue juntar a los referentes leprosos de los últimos años para acompañar el día a día de un equipo que está a cuatro puntos del descenso. Sin lugar a duda, el nombre más importante que se acercó a Bella Vista fue Gerardo Martino, que afirmó: “Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor”.

El Tata Martino, técnico campeón en 2013 con Newell’s, fue uno de los tantos exjugadores que llegaron al predio leproso, junto a él lo hicieron Maximiliano Rodríguez, Diego Mateo, Mauro Formica, Leandro Fernández e Ignacio Scocco , entre otros. El próximo viernes desde las 21.15, el equipo a cargo de Lucas Bernardi recibe a Unión de Santa Fe en busca del triunfo que encamine la permanencia en primera y los referentes mostraron su apoyo a los jugadores que atraviesan una situación por lo menos alarmante en la historia rojinegra.

En este marco, Martino fue uno de los invitados al Congreso “Santa Fe en Movimiento” organizado por el gobierno provincial y no esquivó las preguntas en torno al club del Parque de la Independencia.

Qué dijo el Tata sobre el presente de Newell’s

Gerardo Martino tuvo una exitosa etapa como jugador de Newell’s donde consiguió tres títulos. Años más tarde regresó al Coloso Marcelo Bielsa, ya como entrenador en una situación similar: en enero de 2012 el presente del club no era el mejor y peleaba en los últimos puestos de la tabla de promedios. La historia es conocida, con título incluido en el medio.

Por eso, el Tata es palabra más que autorizada para hablar del presente rojinegro: “Es un momento difícil, pero tenemos la capacidad y la confianza como para poder sacarlo adelante”.

Sobre la convocatoria a participar de los entrenamientos leprosos, Martino aseguró que fue para apoyar a los jugadores y agradeció la “amabilidad” de Lucas Bernardi de invitarlo en medio de “un momento especial, puntual y de pocos partidos” donde “él (por Bernardi) tuvo la valentía de tomar en lo que probablemente sea el más difìcil de todos los momentos de Newell’s”.

“Diferentes situaciones nos llevaron a este momento, tanto de afuera como de adentro de la cancha tienen la obligación de sacarlo adelante”, dijo Martino.

Autocrítica en Newell’s

Martino, en su rol de referente e hincha leproso, realizó una autocrítica sobre la situación actual de Newell’s, que lo lleva a estar a cuatro puntos de San Martín de San Juan, hoy en descenso por la tabla anual de la Liga Profesional, con nueve unidades en juego. “Evidentemente si estamos en este lugar no es solamente por cuestiones futbolísticas”, remarcó el Tata.

El técnico subrayó que Newell’s “hace un tiempo largo que viene con altibajos” y exigió “encontrar una regularidad de la parte institucional y futbolística”.

Bajo un discurso de apoyo al plantel, el Tata aseguró que Newell’s encontrará el rumbo “como la hemos encontrado en otros momentos”, pero “ahora lo más importante pasa por los tres partidos y lo más importante es el viernes”, en clara alusión del encuentro ante Unión. “Cuanto más rápido se solucione o nos saquemos este problema de encima, mucho mejor”, cerró Martino.

Fuente: La Capital