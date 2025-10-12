Uno Santa Fe | Ovación | TC2000

TC2000: Ponce de León se quedó con el triunfo en la final de San Juan

Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernia completaron el podio en “El Zonda”.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 19:56hs
TC2000: Ponce de León se quedó con el triunfo en la final de San Juan

El piloto Gabriel Ponce de León se quedó con el triunfo en la carrera final de la novena fecha del TC2000, llevado a cabo en "El Zonda" de San Juan a bordo de su Toyota Corolla Cross del Corsi Sport.

En tanto, Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2) y Leonel Pernia (Honda YPF Racing) completaron el podio.

En el comienzo de la contienda, Facundo Aldrighetti cedió la p(unta ante un gran sobrepaso de Matías Rossi y una vuelta más tarde volvió a sufrir un adelantamiento, esta vez por parte del juninense de 46 años, quien se consolidaba como uno de los favoritos para quedarse con la victoria.

Veinte minutos más tarde, el corredor de YPF Elaion Auro Proracing sufrió un percance en su neumático delantero derecho y debió ingresar a boxes. Si bien pudo regresar a la pista, la parada imprevista lo retrasó en una disputa que ya había iniciado de manera torcida.

Con poco para el final, Rossi mantenía el liderato y acariciaba la gloria en San Juan. No obstante, un inconveniente con la dirección hidráulica del Toyota le abrió paso a Ponce de León para que se ubique en la primera plaza.

Finalmente, el experimentado piloto logró contener las persecuciones de Ciarrocchi y Leonel Pernía. De esta manera, el oriundo de Junín volvió a cantar victoria como piloto oficial del TC2000 tras más de 15 años. Su última consagración había sido en el 30 de mayo de la temporada 2010 en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. Cabe destacar que triunfó en 2015 en los 200Km de Buenos Aires, pero en aquel entonces lo hizo como invitado del propio Rossi.

Top 10 de la final del TC2000 en San Juan:

  • GABRIEL PONCE DE LEON
  • MARCELO CIARROCCHI: +1.726
  • LEONEL PERNIA: +3.160
  • NICOLAS PALAU: +3.189
  • TIAGO PERNIA: +8.923
  • FABIAN FLAQUE: +9.285
  • FRANCO MORILLO: +12.428
  • LAUTARO CAMPIONE: +12.715
  • TOMAS FERNANDEZ: +17.105
  • NICOLAS TRAUT: +26.743
TC2000 Ponce San Juan
Noticias relacionadas
 Santa Fe Rugby se impuso al duro Jockey (VT) y en la última fecha visitará a Rowing.  

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

independiente rivadavia y godoy cruz, sin emociones en el clasico mendocino

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, sin emociones en el clásico mendocino

instituto vencio a atletico tucuman y suena con los playoffs

Instituto venció a Atlético Tucumán y sueña con los playoffs

el emotivo posteo de nacho, el hijo de miguel angel russo

El emotivo posteo de Nacho, el hijo de Miguel Ángel Russo

Lo último

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Último Momento
Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Ovación
Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos