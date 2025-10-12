TC2000: Ponce de León se quedó con el triunfo en la final de San Juan

El piloto Gabriel Ponce de León se quedó con el triunfo en la carrera final de la novena fecha del TC2000, llevado a cabo en "El Zonda" de San Juan a bordo de su Toyota Corolla Cross del Corsi Sport .

En el comienzo de la contienda, Facundo Aldrighetti cedió la p(unta ante un gran sobrepaso de Matías Rossi y una vuelta más tarde volvió a sufrir un adelantamiento, esta vez por parte del juninense de 46 años, quien se consolidaba como uno de los favoritos para quedarse con la victoria.

Veinte minutos más tarde, el corredor de YPF Elaion Auro Proracing sufrió un percance en su neumático delantero derecho y debió ingresar a boxes. Si bien pudo regresar a la pista, la parada imprevista lo retrasó en una disputa que ya había iniciado de manera torcida.

Con poco para el final, Rossi mantenía el liderato y acariciaba la gloria en San Juan. No obstante, un inconveniente con la dirección hidráulica del Toyota le abrió paso a Ponce de León para que se ubique en la primera plaza.

Finalmente, el experimentado piloto logró contener las persecuciones de Ciarrocchi y Leonel Pernía. De esta manera, el oriundo de Junín volvió a cantar victoria como piloto oficial del TC2000 tras más de 15 años. Su última consagración había sido en el 30 de mayo de la temporada 2010 en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. Cabe destacar que triunfó en 2015 en los 200Km de Buenos Aires, pero en aquel entonces lo hizo como invitado del propio Rossi.

Top 10 de la final del TC2000 en San Juan: