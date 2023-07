Teti fue el ganador de la clase 3 del TN en Concepción del Uruguay

Jerónimo Teti es el nuevo líder del torneo, sumando 183 unidades. Leonel Pernia se ubica en la segunda posición, sumando 175 unidades, mientras que José Manuel Urcera, quien abandonó por inconvenientes mecánicos en su Ford Focus, se ubica en tercer lugar, sumando 165 puntos. La próxima fecha será el 30 de julio, en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

El que no tuvo el cierre esperado fue el santafesino Miguel Ciaurro, quien en la carrera final pudo dar apenas tres giros. Lo que no le permitió formar parte del clasificador, ya que hay que tener un mínimo de quince giros. Luego de clasificar en el puesto 28 el piloto de nuestra capital, que tuvo un despiste y roce con Matías Cravero, expresó que "se pone de costado, yo venía detrás de él, y para no pegarle me pongo un poco de costado, éramos cuatro autos haciendo drifting en la curva uno. Sinceramente no nos trajimos los autos en una bolsa porque Dios no quiso. Después pude hacer una vuelta, lo mismo, si bien le dimos de más cola en esa curva, porque estamos también conociendo el auto, la pista cambió para todos, porque no puedo creer que a los cuatro o cinco autos que íbamos tirando juntos nos haya pasado lo mismo".

"Terminamos una carrera que no fue lo que esperábamos, obviamente que queríamos terminarla, pero fuimos de menos a más, fue la primera vez que probamos cosas importantes en el auto o cambios importantes que se dieron para la final porque antes no habíamos tenido tiempo" expresó el doctor Miguel Ciaurro.

El piloto santafesino le dijo a Estás Ganando que "todo lo que fue el sábado fue muy cortado, muchas banderas rojas, con muchos autos parados en el barro, todo lo hacía muy lento, y nos quitaban vueltas de práctica, y de desarrollo del auto. Recién pudimos probar bien para la final y sentimos mejorado al auto".

Ciaurro.jpg El momento del despiste que lo tuvo como protagonista al santafesino Ciaurro y su Toyota Corolla. TN

Agregó que "eso fue hasta que tuve un toque con problemas en la rueda delantera derecha, y lamentablemente no pude seguir. Lo importante es que es un auto que no se cae nada, que no se afloja nada, que está muy bien armado, que permite trabajar, por suerte el auto se va sano, que nos permite trabajar para la próxima y hacer una buena prueba" expresó el abogado de nuestra capital.

En la clasificación del sábado, culminó en el puesto 28, a 2.894 de diferencia del primero que fue Jerónimo Teti con Chevrolet Cruze. En la serie del domingo por la mañana, Ciaurro quedó en la novena ubicación con una diferencia de 12.312, la cual fue ganada por el piloto de Lobería, Jerónimo Teti.

En el primer entrenamiento, Ciaurro terminó en el puesto 31 con un tiempo de 1.34.760, en la segunda prueba de ensayos mejoró y terminó 30 con 1.34.760, a una distancia de 2.459 en relación a Jorge Barrio. En el otro ensayo quedó en el puesto 30 a 2.827 del ganador que fue José Manuel Urcera con un Focus.